Снігу нема — згодяться лижоролери

За більш ніж п’ятирічну історію проведення на навчально-спортивній базі обласного ФСТ «Колос» у Підгородньому Тернопільського району Всеукраїнських юнацьких змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України окремі з їхніх переможців і призерів уже встигли завоювати місце в складі різних вікових груп національної команди. І хоча Володимирові Бринзаку так жодного разу не пощастило завітати в гості до стріляючих лижників з Тернопільщини, Івано-Франківщини і Новояворівська на Львівщині, які традиційно беруть участь у стартах, президент, за запевненнями представника федерації Миколи Ястребова, не сумнівається, що після їх завершення наставники знову візьмуть на замітку імена нових талантів.

Аби максимально перевірити, як юні стріляючі лижники готуються до нового сезону, суддівська колегія на чолі із заслуженим працівником фізичної культури і спорту, заслуженим тренером України Ігорем Починком запланувала випробування в трьох дисциплінах — дуельній стрільбі, крос-спринті з двома вогневими рубежами і спринтерських перегонах на лижоролерах. У стартовій з них титули найкращих робінгудів серед атлетів до сімнадцяти років, вибороли підопічний Ігоря Починка Іван Рогацький і Юлія Городна з Новояворівська, серед тих, кому не більше п’ятнадцяти, земляк останньої Назар Якимів і тернопільська динамівка Олександра Меркушина, яка тренується під керівництвом мами, заслуженого тренера України Ірини Меркушиної. «Срібла» удостоїлися Олексій Кизик із Львівщини і Віталій Мандзин з Олександрою Медоєвою, якими нині в Тернопільській ОДЮСШ із зимових видів спорту опікуються Володимир Моравський і Тетяна Бурик, та Ольга Славська (Олег Бунт), а «бронзи» — Андрій і Роман Гелиші та Діана Мельничук із Львівщини і ще одна підопічна Ігоря Починка Іванна Пазинюк.

Влучна стрільба, втім, не завжди запорука успіху. Після крос-спринту з двома вогневими рубежами жодному з чемпіонів першої дисципліни не вдалося знову піднятися на верхню сходинку п’єдесталу. Першими до фінішу в старшій віковій групі дісталися підопічний Івана Стецюка Давид Драбик з Лановеччини та Ольга Славська, в молодшій — Віталій Мандзин і Діана Мельничук. А до числа призерів знову потрапили Олексій Кизик, Юлія Городна і Назар Якимів із Львівщини, а також їхні земляки Артур Іванов з Оленою Городною і господарі траси Мар’яна Мандзин, Назар Парадовський (Василь Кирилюк), Діана Смолій (Іван Стецюк).

Зате завершальні спринтерські перегони на лижоролерах таки допомогли чотирьом юним стріляючим лижникам стати дворазовими переможцями традиційних змагань. Мова про Івана Рогацького, Юлію Городну, Віталія Мандзина та Олександру Меркушину. Позавчора, у завершальний змагальний день, до числа призерів потрапили також Давид Драбик, Юрій Крикончук (Ігор Починок, Василь Кирилюк), Мажена Зорій (Ігор Починок, Володимир Моравський), Ольга Славська, Роман Костюк (Олег Бунт), Андрій Галайко (Тарас Бурик), Олександра Усенко (Василь Кирилюк, Ірина Меркушина), Олександра Медоєва.

Про медалі, грамоти, пам’ятні і цінні призи для лауреатів, окрім Федерації біатлону України, подбали також обласна федерація на чолі з Віктором Щуром і Національний олімпійський комітет України.

Побувавши на навчально-спортивній базі, не можна не згадати про її доволі гнітючий нині вигляд. Хоча би ті ж не викошені узбіччя лижоролерної траси, рослинність заввишки метр і більше, яка вже просто нависає над нею. А перед змаганнями косити траву на стрільбищі приїжджали з Харкова шестеро робітників Центру олімпійської підготовки, який невдовзі планує переїхати до нашого міста…

Маєте, шановні прихильники спорту, нагоду, так би мовити, самі зайвий раз переконатися, як місцева влада, безпідставно позбавивши обласне ФСТ «Колос» і підпорядковану йому навчально-спортивну базу фінансування, дбає про «ефективне» використання бюджетних «коштів людей», про створення належних умов для підготовки біатлоністів. Навести лад на базі — це вам не про «неефективну» роботу сільського товариства розповідати, нібито геть чисто забувши про вихованих «Колосом» олімпійську чемпіонку, ще двох членів національної збірної України, нарешті двох сотень переможців і призерів чемпіонатів світу і Європи…

Зрештою і самі працівники бази, і більшість спеціалістів у «добрих» намірах влади вже не сумніваються. Затія з передачею бази до комунальної власності аж ніяк не турботою про біатлон була викликана. Дорога земелька в Підгородньому насамперед цікавила «слуг народу». Добре, хоча би нині з’явилася надія, що з передачею об’єкта Державному центрові олімпійської підготовки біатлон на Тернопільщині вдасться зберегти.

На фото: під час спринтерських перегонів на лижеролерах (зверніть увагу на хащі, які вже нависають над трасою); …і церемонії нагородження.

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