Успіх та невдача кубкової лотереї

Минулої неділі переважна більшість команд другої ліги і два колективи аматорів відкрили новий футбольний сезон матчами першого попереднього раунду Кубка України. Лише стрийська «Скала» вирішила не брати участі в перегонах за почесний трофей, автоматично вивівши до другого попереднього раунду сімферопольську «Таврію».

Гравці футбольного клубу «Тернопіль» і тернопільської «Ниви» розпочали кубковий похід домашніми поєдинками. Втім жовто-зелені через неготовність власної арени домовилися із харківським «Металістом-1925» про проведення матчу на полі суперника. Ця обставина, на щастя, не завадила підопічним Сергія Задорожного домогтися бажаного. Номінальні господарі, пропустивши спочатку ранній гол, до середини другого тайму зуміли вийти вперед після влучних ударів Андрія Понедєльника й Назара Ільницького. І хоча мінімальної переваги таки не втримали (2:2 і після двох овертаймів), у футбольній лотереї все ж завершили зустріч на свою користь — 4:3 в серії одинадцятиметрових. Причому партнерів по команді вельми виручив голкіпер Максим Механів, який двічі не дав себе переграти конкурентам.

Вистачало напруги і в домашньому матчі оновленого «Тернополя» під керівництвом Петра Бадла з волочиським «Агробізнесом». Передусім через те, що честь чемпіона України серед аматорів, який очолює відомий за виступами в «Ниві» Андрій Донець, захищають не тільки колишні містяни Сергій Атласюк, Андрій Дубчак та новачки команди-дебютанта ліги майстрів Богдан Семенець із Сергієм Чернобаєм, а й чимало інших вихованців тернопільського футболу — Андрій Скакун, Тарас Пліс, Сергій Шум, Арсен Слотюк, Андрій Кухарук.

Усі вони, до речі, участь у грі взяли, доклавши чимало зусиль для перемоги своєї нинішньої команди. Щоправда, на відміну від матчу в Харкові, глядачі дочекалися влучних ударів тільки під завісу основного часу. Відкривши рахунок на 84-й хвилині ударом зі штрафного, досвідчений півзахисник містян Ігор Вонс уже через кілька митей підвів партнерів по команді, отримавши другу жовту картку. Гості, звісно, постаралися чисельною перевагою скористатися і домоглися бажаного після призначення у ворота господарів непереконливого, як на думку тернопільської публіки, одинадцятиметрового. В лідера атак «Агробізнесу» Миколи Темника вистачило холоднокровності, аби переграти нового-старого голкіпера містян Миколу Плетеницького — 1:1.

Залишається хіба доповнити, що в додатковий час господарям і зовсім стало сутужно, коли в середині першого з овертаймів за аналогічну провину поле залишив ще й Ігор Курило. Однак голів більше забито не було, тож і в Тернополі сильнішого визначили в серії одинадцятиметрових. Гості, які розпочали цю своєрідну футбольну лотерею, впевнено реалізували всі п’ять ударів. А в складі містян не забив Роман Кухарський — 5:3 на користь «Агробізнесу».

У другому попередньому раунді Кубка України візьмуть участь тринадцять переможців стартових поєдинків і п’ятнадцять команд першої ліги. Жеребкування відбулося сьогодні, 13 липня. Гравці тернопільської «Ниви» на своєму полі поміряються силами з івано-франківським «Прикарпаттям». Базовий день проведення матчів цієї стадії — середа, 26 липня.

Фото ФК «Нива»