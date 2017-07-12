ЯКА МОВА ШТУЧНА. «Українська мова — це діалект російської, яку спотворили поляки», вважають прихильники «русского міра». А насправді? Факт перший: до XVII століття сучасну російську мову в Європі називали «московською». Вона не визнавалася слов’янською, її взагалі відносили до фіно-угорської мовної групи. Але Петро І провів масштабну фальсифікацію історії, вкравши в України назву Русь, московити почали називати свою мову російською. Факт другий: наш східний сусід стверджує нібито в Київській Русі розмовляли російською. А значить від російської походять всі інші слов’янські мови, в тому числі й українська. Насправді ані української, ані російської на той час не існувало. Проте лінгвісти відзначають, що у мові Древньої Русі було багато спільних рис саме з українською — і тому свідчення давні літописи. Так, у «Слові о полку Ігоревім» є такі питомо українські слова, як парубок, окріп, глум, батіг, жито, оболонь, криниця… Факт третій: українська мова не є діалектом російської. Дослідження лінгвістів доводять: братніми для нашої мови є білоруська, словацька та польська. У слов’янських мов є 40 фонологічних ознак. Так-от з російською нас поєднують тільки 8, а з білоруською — 29, словацькою — 23. польською — 22.

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А «НЕМИТІ» І ДАЛІ ПРАВЛЯТЬ БАЛ. «Деякі наші вожді, починаючи з пана Порошенка, вже звитяжно оголосили, що (з впровадженням безвізу) з імперією стався остаточний розрив, з приводу чого Президент навіть прочитав відомий вірш Михайла Лермонтова. Але, як завжди, слова нинішньої влади і реальність — це паралельні світи. Ми, може, з Росії й вийшли, та тільки вона ніяк не хоче з нас виходити… Звичайно, «прощай немытая Россия», але 30% усієї української енергетики в руках «немитих», і вони в будь-який момент за наказом з Кремля можуть «вирубати» половину України. 100% українського мобільного зв’язку (телефон кожного з нас!) під контролем «немитої». «Немиті» банки правлять бал у фінансовій системі України. Ось чим треба було б зайнятися Президентові України», — зазначає «День».

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«ДЕХТО НАЇВНО ДУМАЄ, що поразка в цій війні не буде страшною, мовляв, якось переживемо. Ні, якщо Москва переможе, вона зробить висновки з усіх своїх помилок щодо України й докладе всіх зусиль для того, щоб нас більше ніколи не було, не зупиняючись ні перед чим. Вона остаточно вирішуватиме українське питання». («День»)

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ІЗ ВСЬОГО СВІТУ… Згідно з даними Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування, торік наші заробітчани переказали своїм родинам сім мільярдів доларів — 6,5% ВВП. Загалом Україна посідає 24-те місце у світі за рівнем внеску грошей «гастарбайтерів» у ВВП, а за попередніх п’ять років ними на Батьківщину було перераховано понад 40 мільярдів доларів. Хоча, уточнюють експерти, якщо взяти до уваги ще й неофіційні перекази, то ця сума сягне 52 мільярди доларів. Торік найбільше валюти перерахували з Росії та США — близько одного мільярда та 602 мільйонів доларів відповідно. Частка країн ЄС від загального обсягу заробітчанських грошей підвищилася до 41,1%, а найбільше коштів, за офіційною статистикою, надійшло з Німеччини — 304 мільйони доларів. А от поляки стверджують, що торік наші трудові мігранти заробили в цій країні 1,5 мільярда євро — і це найвищий показник.

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А ТИМ ЧАСОМ… Офіційно в Польщі працює нині 1,2 мільйона українців. До кінця 2017-го, прогнозує директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, наших заробітчан у цій країні буде два мільйони. А ще 2013 року їх у Польщі було 400 тисяч. Середня зарплата українців 500—700 євро. Виїжджають переважно на півроку, здебільшого на сезонні роботи (збір полуниці, робота на фермах чи складах). 109 тисяч українців мають довго–строкові дозволи на роботу. Вони працюють програмістами, у промисловості, на будівництві, в науково-дослідних інститутах. За словами експерта, раніше до Польщі більше їхали із західних областей, тепер — з усієї України. Найближчі два-три роки кількість заробітчан буде зростати. Польщі потрібна робоча сила, бо її громадяни їдуть на заробітки в Німеччину, Австрію, Ірландію.

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ВІДСПУСТКА У… ЧОТИРЬОХ СТІНАХ. Майже 60 відсотків українців не планують відпочивати цього літа. Торік таких було 63%. Через фінансову скруту не зможуть відпочити 22% наших співвітчизників. Такими є результати опитування, які провів Київський міжнародний інститут соціології. Найпопулярнішим місцем відпочинку традиційно залишаються Карпати та інші привабливі для туристів місця (Шацькі озера, Затока, Коблево). Із тих, що відпочиватимуть, кожен десятий робитиме це в Україні, 8 відсотків дихатимуть свіжим повітрям на дачі, кожен двадцятий поїде до родичів у село. За кордон подасться три відсотки українських відпочивальників.

За інформаціями видань «Українське слово», «День», «Сільські вісті», «За Збручем», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел