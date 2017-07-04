Ясно, що й за півтора тижня до старту… нічого не ясно

Третій рік очолювана Андрієм Павелком Федерація футболу України не лінується чи не щодня рапортувати про власні успіхи і досягнення в розвитку гри мільйонів. Однак у все більшої кількості прихильників його величності Футболу такі просякнуті совковим нафталіном реляції викликають хіба іронічну посмішку.

А й справді, після свавільного рішення вивести зі складу колективних членів Тернопільську обласну федерацію футболу не забарилися інші позбавлені будь-якої логіки кроки. Взяти хоча би ситуацію з віце-чемпіоном першої ліги, чернігівською «Десною», яку на догоду рівненському «Вересу» позбавили законного місця в прем’єр-лізі. Спроби першого із цих клубів усе ж домогтися справедливості розбилися об аргументи, які виїденого яйця не варті. Мовляв, чернігівська команда не виконала умов атестації. А «Верес» з його вщент розваленим стадіоном виконав?..

Отож і матимемо відтепер «мандрівних циганів» не тільки з окупованих міст сходу нашої держави, а й із заходу. Бо президент уже згаданого футбольного клубу «Верес» де тільки не планує приймати суперників, окрім рідного міста.

Не краща ситуація і в нижчих за рангом дивізіонах. Як і в минулому сезоні, в першій лізі ніби залишилося вісімнадцять команд. Однак перед позавчорашнім жеребкуванням чемпіонату в цьому дивізіоні і в другій лізі вже ширилися чутки про те, що чернігівська «Десна» може об’єднатися зі «Сталлю» з Кам’янського на Дніпропетровщині, яка не має коштів для участі в турнірі команд прем’єр-ліги. Хоча зі спростуванням чиновники не забарилися, диму без вогню, особливо в українському футболі, як відомо, не буває.

До вчорашнього ж дня ніби все гаразд було з другою лігою. За винятком, звісно, тієї обставини, що із сезону 2018—2019 років чиновники взагалі планують об’єднати її з аматорською та зробити напівпрофесійною. Однак це лише здавалося. Після того як позавчора двадцять чотири команди, поділені за територіальним принципом на дві групи, дізналися свої стартові позиції в регулярному турнірі, але не дізналися ще формату його проведення (поки що передбачається проведення змагань у три (?) кола), бо ж у ПФЛ України так і не оприлюднили обіцяного інтерв’ю з начальником відділу з питань проведення змагань Євгеном Морозом, минулого вівторка генеральний директор футбольного клубу «Черкаський Дніпро» скерував офіційного листа про те, що команда «Черкаський Дніпро-2» не братиме участі в турнірі команд другої ліги.

Тобто в групі «А», де в новому сезоні виступатимуть «Тернопіль» і «Нива» з нашого обласного центру, вже не дванадцять, а одинадцять команд. А ви, шановні прихильники футболу і постійні читачі «Вільного життя плюс», запитуєте в автора цих рядків, чому ж не друкуємо календаря змагань. Тому й не друкуємо, що за півтора тижня до чемпіонату ясно лишень, що… нічого не ясно.

Утім у першому турі, базовим днем якого визначили суботу, 15 липня, силами поміряються такі суперники:

«Нива» (Тернопіль) — «Черкаський Дніпро-2»

«Арсенал-Київщина» — «Полісся» (Житомир)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Агробізнес» (Волочиськ)

«Нива» (Вінниця) — «Поділля» (Хмельницький)

«Львів» — «Буковина» (Чернівці)

«Скала» (Стрий) — «Тернопіль»

Чи, іншими словами, жовто-зелені, які зі зміненою емблемою клубу повернулися до ліги майстрів, вочевидь, уже на старті чемпіонату отримають незапланований вихідний. Однак новий сезон дві команди наших земляків відкриють тижнем раніше. В неділю, 9 липня, відбудуться матчі попереднього етапу нового Кубка України. Обом пощастило під час жеребкування. На своєму полі «Нива» прийматиме харківський «Металіст-1925», «Тернопіль» — волочиський «Агробізнес». Щоправда, за домовленістю футбольних клубів перший із цих матчів відбудеться… в Харкові. Чи «Нива» не скучила за власними вболівальниками, чи просто не має де прийняти конкурентів?

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