І знову на «Циганці» пляжний волейбол

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення не забуває про любителів гри над сіткою, які віддають перевагу пляжному волейболу. Черговий турнір для них у чарівній місцині для відпочинку на набережній Тернопільського ставу відбудеться найближчої неділі, 30 липня.

І знову змагання відбудуться під гаслом «Запрошуємо всіх бажаючих». Усіх охочих продемонструвати свою майстерність запрошують для реєстрації на десяту ранку. Причому кількість команд, як і під час попередніх стартів, не обмежена. Як, зрештою, і стать спортсменів. Єдина поки що засторога — до змагань допускатимуться волейболісти віком від вісімнадцяти років. Повірте, аж ніяк через дискримінацію. Організатори просто побоюються, що достатньої кількості юнацьких дуетів зібрати не вдасться, а сперечатися останнім зі старшими командами навряд чи буде справедливо за спортивним принципом.

Керівник Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович не має сумніву, що і цього разу на учасників захоплюючих баталій очікуватимуть гармонійна атмосфера, азарт, можливість відчути власний незламний дух під час принципових суперечки з конкурентами.

Початок змагань — об одинадцятій ранку.

Колаж Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення