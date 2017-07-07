І телефоном, й «електронкою»

У Тернопільській ОДПІ дали відповідь на запитання, про те, як можна отримати податкову консультацію, не виходячи із дому чи з офісу. Кожен передусім у режимі оn-line має можливість зателефонувати до контакт-центру ДФС України за телефонами (0800)50-10-07 чи (044)454-16-13.

Відповідь можна отримати і за допомогою всесвітньої мережі Інтернет. Для цього необхідно надіслати запитання на електронну адресу idd@sfs.gov.ua. Зауважте також, що потрібно чітко сформулювати запитання та в полі «Тема» зазначити ідентифікатор його напрямку.

Якщо у вас є кілька запитань за різними ідентифікаторами напрямку, їх потрібно надсилати окремими електронними листами.

І, звісно, не забувайте про Центр обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефони для довідок — 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ