№26 від 29 червня 2017 року

Пишу з надією, що надрукуєте мого листа. Його мене заставила написати безвихідь, в якій опинилася моя сім’я. Вже кілька днів нема грошей навіть на хліб. А ще потрібно купити ліки для сина та чоловіка. Вони є інвалідами і, щоб підтримувати свій стан здоров’я хоч як-небудь, треба постійно приймати лікарські препарати.