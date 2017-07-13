№26 від 29 червня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 29 червня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 29 червня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
ЛОГІКА ПЕРЕМОГИ. «Капітулянтство гарантує нам поразку і втрату державності. Всі ці ритуальні танці «великих гуманістів» призведуть до того, що Україна зруйнується зі страшним гуркотом і тоді Путін покаже нам «гуманізм» по повній програмі… Все, що допомагає ворогові — зло, все, що шкодить ворогові — добро. Іншої логіки та іншої етики війна не знає. Лише максимально […]
Пишу з надією, що надрукуєте мого листа. Його мене заставила написати безвихідь, в якій опинилася моя сім’я. Вже кілька днів нема грошей навіть на хліб. А ще потрібно купити ліки для сина та чоловіка. Вони є інвалідами і, щоб підтримувати свій стан здоров’я хоч як-небудь, треба постійно приймати лікарські препарати.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 3 листопада 2016 року.