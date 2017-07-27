№28 від 13 липня 2017 року

Пенсіонерка із села Петрикова втратила 16 тисяч гривень після того, як впустила до помешкання невідомих жінок. За словами старенької, 12 жовтня близько обіду до її оселі постукали дві невідомих жінки-циганки. Вони попросили води. Потерпіла впустила незнайомок до оселі. Допоки одна спілкувалася з жінкою, інша обнишпорила кімнату й знайшла заощадження.