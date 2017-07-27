№28 від 13 липня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 13 липня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 13 липня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Пенсіонерка із села Петрикова втратила 16 тисяч гривень після того, як впустила до помешкання невідомих жінок. За словами старенької, 12 жовтня близько обіду до її оселі постукали дві невідомих жінки-циганки. Вони попросили води. Потерпіла впустила незнайомок до оселі. Допоки одна спілкувалася з жінкою, інша обнишпорила кімнату й знайшла заощадження.
Кілько то м’ясного годен запхати в себе ? Ото маю два простенькі рецепти кексів і рогаликів від пані Лариси Чорної із Шилів, же на Лановеччині.
При обласній державній адміністрації створено громадську раду. Діятиме вона для координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.