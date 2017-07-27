№29 від 20 липня 2017 року

У Тернополі відбулась благодійна акція «Нагодуй та зігрій», під час якої збирали кошти, теплі речі, їжу та ліки для собак. Тернополяни активно відгукнулись на акцію і вже через півгодини біля драмтеатру назбиралась чималенька гора сумок із пожертвами.