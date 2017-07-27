№29 від 20 липня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 20 липня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 20 липня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Драмтеатр Завітайте 21 січня на перегляд комедії А. Крима «Квартет для двох». 22 січня вашій увазі музична комедія «Кохання січового стрільця» (лібрето Я. Барнича), 25 січня — музична комедія-жарт В. Канівця «Як наші діди парубкували», а 26 січня — героїчна трагікомедія П. Ар’є «Слава героям». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 22 січня казку […]
У Тернополі відбулась благодійна акція «Нагодуй та зігрій», під час якої збирали кошти, теплі речі, їжу та ліки для собак. Тернополяни активно відгукнулись на акцію і вже через півгодини біля драмтеатру назбиралась чималенька гора сумок із пожертвами.
Обійти негативне рішення Тернопільської обласної ради і таки утворити громади на Тернопіллі запропонували представники 35 об’єднаних територіальних громад та директор Офісу реформ у Тернополі Віктор Литвинчук.