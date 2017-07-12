Чому в квитанції не те, що на лічильнику?

Раніше кожен господар свого будинку мав абонентську книжку, де щомісяця записував показники з електролічильника, йшов на пошту й оплачував рахунок. Тепер селом ходить контролер, знімає показники лічильника й дає квитанцію за попередній місяць. До речі, все робить правильно. Але працівники обленерго в квитанції пишуть для розрахунку не фактичні показники, які подає контролер, а зовсім інші, дописуючи сотні кіловат і якісь незрозумілі борги. Пояснюють, що вони беруть середню норму споживання, оскільки календарний місяць — з першого по перше число. Тим часом контролер приходить шостого або восьмого числа. Але це теж повний місяць! То нехай видадуть людям абонентські книжки, як це було раніше, й не буде проблем. Заковика ось у чім. Якщо вони видадуть такі книжки, то не зможуть дописувати сотні зайвих кіловат…

Я кожен місяць оплачую з авансом і на нині оплачено більше 100 кВт авансом із показником 4800, а згідно з рахунком, присланим мені з показником 4730, я ще заборгував обленерго 62,43. Також приходили часто рахунки, в яких замість 150 кВт до першого березня проставляли інші цифри, а решту заносили в другу клітинку за більшою ціною.

З повагою — Михайло СОЛЯНЮК.

с. Стінка Бучацького району.

На запитання Михайла Петровича нам відповіли спеціалісти ВАТ «Тернопільобленерго».

Відносини між громадянами (споживачами електроенергії) та енергопостачальниками регулюються правилами користування електроенергією для населення (ПКЕЕН), затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 26 липня 1999 року №1357.

Згідно із п. 20 ПКЕЕН, розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати є календарний місяць. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше десятого числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

Відповідно до п. 21 ПКЕЕН, знімання показів засобів обліку проводиться електропостачальником та/або побутовим споживачем щомісяця згідно з умовами договору. Побутовий споживач, як правило, знімає покази засобу обліку на перше число місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

Передані побутовим споживачем і отримані в порядку, визначеному в договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця і закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів і першим числом календарного місяця.

Середньодобове споживання визначається, виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксованих між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів.

Споживач має можливість отримувати платіжні документи, які будуть сформовані за фактичними показами електролічильника в кожному розрахунковому періоді — календарному місяці. Для цього йому необхідно подати показники електролічильника протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця):

безпосередньо в абонентський відділ Борщівського РЕМ або за номером телефону 2-12-60;

(абонентський відділ Бучацького РЕМ або за номером телефону 2-64-94);

безкоштовним тел. 0-800-50-90-40 цілодобово в кол–центр ВАТ «Тернопільобленерго»;

на сайт ВАТ «Тернопільобленерго» www.toe.te.ua.

Водночас повідомляємо, що, згідно з п. 22 ПКЕЕН, оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися за розрахунковими книжками; за платіжними документами, які виписуються енергопостачальником; за карткою попередньої оплати.

Порядок і форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі.

У разі проведення побутовим споживачем оплати за спожиту електричну енергію за розрахунковою книжкою електропостачальник має навести приклад заповнення квитанцій, який розміщується в куточку споживача в пунктах прийому платежів, районних підрозділах, інформаційно-консультаційному центрі, на офіційному веб-сайті електропостачальника.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Тож, Михайле Петровичу, для того, щоб у вас не виникало занепокоєнь з приводу нарахованих у квитанціях за електроенергію сум, потрібно з першого по п’яте число місяця, наступного за тим, за який оплачуєте рахунок, подати показники електролічильника будь-яким із способів, зазначених вище. Тоді в квитанції відобразять саме той показник, який ви вкажете.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел