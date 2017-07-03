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03.07.2017 автор:  Вільне Життя

Чужий «Мерседес» здали на автошрот

Оперативники Тернопільського відділу поліції за підозрою в незаконному заволодінні автотранспортом затримали 19-річного жителя обласного центру. Зловмисникові суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Днями до поліцейських звернувся 35-річний тернополянин і повідомив про те, що вночі невідомі викрали його автомобіль «Мерседес Бенц» польської реєстрації. Машина була в дворі багатоповерхівки. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували: до викрадення транспортного засобу причетна група молодих осіб.

Одного з підозрюваних вдалося затримати. Хлопець раніше проблем із законом не мав. Зі слів підозрюваного, крадену автівку вони прив’язали мотузкою до іншого транспортного засобу і затягнули на один з автошротів. Виручили 900 американських доларів. Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 289 ККУ. Ймовірно, що тепер юнакові доведеться заплатити чималий штраф або ж відсидіти за гратами від трьох до п’яти років.

Олена НАКОНЕЧНА.

Фото з вільних джерел

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