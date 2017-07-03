ЄВРОСОЮЗ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ проти Росії за незаконну анексію Криму ще на рік. Термін дії попередніх закінчився 23 червня. Таке рішення Рада ЄС ухвалила без обговорення. «ЄС продовжує засуджувати анексію Криму», — йдеться в документі. Кримські санкції забороняють завозити товари в інші країни з анексованої території й інвестувати у півострів гроші. Заборона розповсюджується також на туризм — європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти. Також ЄС планує продовжити санкції проти Росії, запроваджені через її участь у конфлікті на Донбасі.

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ЩЕДРА ТІНА. Кажуть, що найкращий спосіб пережити горе — робити добро. Цим шляхом пішла і відома українська співачка Тіна Кароль, яка три роки тому втратила коханого чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Ще 2012-го йому діагностували рак, і попри всі зусилля лікарів, подолати хворобу не вдалося. Оговтавшись від втрати, Тіна заснувала благодійний фонд «Полюс Тяжіння», який взяв опіку над хворими на рак дітьми. Нещодавно фонд Тіни Кароль перерахував 200 тисяч гривень, зібраних під час гастрольних турів Тіни містами Німеччини та Ізраїлю, онколо–гічним відділенням Миколаєва, Запоріжжя та Кропивницького. А загалом підтримку співачки вже отримали лікарні 26 міст України. На відміну від інших фондів, «Полюс Тяжіння» не залучає інших осіб, його фінансує тільки Тіна Кароль.

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САМОРОДОК З МИКОЛАЇВЩИНИ. 80 тисяч доларів (2,08 мільйона гривень) на навчання у будь-якому університеті США виграла 17-річна Тетяна Цуник із Первомайська на Миколаївщині. Навчалася у звичайній школі, з другого класу поглиблено вивчала англійську. Торік взяла участь у благодійній програмі «Юкрейн глобал сколарс», яка допомагає українським студентам отримати освіту в Америці. Тетяна на комп’ютері перед веб-камерами складала тести з англійської мови та математики. Писала есе і проходила співбесіду. Із тисячі охочих потрапила до двадцятки фіналістів, які отримали стипендію.

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30% ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ — В АВАРІЙНОМУ СТАНІ. Майже 120 тисяч українських сімей проживає в будинках, які фактично загрожують їхньому життю. 90% житлового фонду в Україні — це будинки, які були зведені до 1991 року. Термін їхньої експлуатації закінчився щонайменше 20—30 років тому (за інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Ляха).

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СУМНА СТАТИСТИКА. 5,5 мільярда доларів (понад 140 мільярдів гривень) становить дефіцит Пенсійного фонду у 2017 році, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 46,2 тисячі протоколів склали з початку року на водіїв, які п’яними сіли за кермо, розповіли у Нацполіції. 241 українець потонув у водоймах з початку року (дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій). Від раку щодня помирає 180 українців. Такі дані наводять у Національному канцер-реєстрі раку.

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ПОЛІТИКИ «КИНУЛИ» УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ. Українські політики обдурили представників українських церков, коли на Майдані обіцяли, що відстоюватимуть у своїй діяльності збереження родини, благо дітей. «Коли ця влада була опозицією, то гарантувала Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, що представляє 95% вірних, що у нас буде як у Польщі та Угорщині — ми будемо йти в ЄС, але при цьому матимемо пріоритетом збереження родини, не будемо приймати західну культуру повного релятивізму з її тлумаченням прав людини. Та українські політики виявились брехунами». Так відреагував у «Фейсбуці» на гей-парад у Києві відомий релігієзнавець Юрій Чорноморець.

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СТАЛИ ПІД ВІНЕЦЬ. Схоже, практика «спочатку відгуляй весілля, а тоді дітей заводь» поступається європейській світовій: спочатку діти, а потім весілля. Принаймні саме цим шляхом пішла одна з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Їхній роман спалахнув під час шоу «Голос країни», в якому обоє брали участь. Коли стало відомо, що Тоня чекає дитину, це підштовхнуло Арсена зробити остаточний вибір і піти з сім’ї. Після народження маленької Ніни він на своєму концерті привселюдно попросив Тоню стати його дружиною. А нещодавно пара таки пов’язала себе шлюбними обітницями.

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ПРО ЩО ВОНИ МРІЮТЬ. «Те, що Україна дедалі більше відрізає себе від Росії і Кремль явно не може на цей процес вплинути, призводить до того, що антиукраїнська риторика в телевізорі стає набагато відвертішою… Відкрите людоїдство щодо України в російському публічному просторі стало мейнстримом… Знищення України обговорюється на федеральних каналах цілком рутинно, як річ вирішена, і все питання — як це зробити якомога вправніше… «Що робити Росії?» — поставив риторичне запитання декан Третьяков і тут же сам на нього відповів: «Одного дня Росії доведеться визнати незалежність «ДНР» і «ЛНР», після чого вони об’єднаються і створять республіку «Новоросія». І завершив свій виступ ритуальним вигуком: «Те, що України не буде, це точно!» — думки і спостереження публіциста із Москви Ігоря Яковенка.

За інформаціями видань «Газета по-українськи», «Україна молода», «Високий Замок», RISU, «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел