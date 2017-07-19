Хочут депутати сі молити перед початком роботи. Принаймні я чув, же навіть закон такий написали, лиш би ще його прийняти. То добре. Може, менше різних дурниць будут наші депутати приймати і, що головне, сидітимут на робочім місцю. А то вже не раз читаю у «Вільнім життю плюс», та й від сусідів чую, же не годен голова нашого парламенту тих обранців до зали загнати, жеби голосували чемно. Багато хто як не в буфеті, то, вибачте на слові, в туалеті, то ще десь свої справи «рішає». А голосувати нема кому, тож багато потрібних законів не годні прийняти. Тож молітьсі, люди добрі, і най вам у головах дурниці не літают. В нашім народі прийнято перед кажною трапезою сі молити. А перед важною роботою — тим більше. Так що беріт, шановні, з простих людей добрий приклад.

Поки депутати думают, ми сі берем до роботи. Нинька будем рихтувати фарширований хліб.

Для першого мандрибона нам тре буде їден круглий хліб, три лижки сметани, 200 грам грибів, зубец часника, їдну бараболину і їден болгарський перец, 50 грам твердого сира, їдну помідору, 300 грам куричого філе, чайну лижку меду, три столових лижки олії і ще три томатного соку, сіль, чорний мелений перец, кріп, листя шалати. Змішати томатний сік, олію, мед і сіль. Нарізати мнясо маленькими кусочками і поставити в той маринад та й лишити на годину (я деколи, як жолудок дозволяє, то в тую мачанку ще кілька крапель оцту даю). Як сі настоїт, обсмажте те філе на пательні до готовності. Далі беремсі за бараболину. Тре її почистити, нарізати на плястерки, посолити і запекти у фользі. Гриби тоже дрібно порізати, вдусити до них часник і обсмажити на олії. Болгарський перец тоже порізати дрібно, насіння викинути, вимішати з олією і запекти в духовці. Теперка з хліба зрізаємо верх, вибираємо середину. Сметану змішуємо з порізаним кропом, солимо і тим вимащуємо середину хлібини. Викладаємо в неї бараболю, половину грибів, листя шалати, печений перец, мнясо, знов шалату, решту грибів, порізану на дрібно помідору і тремо поверха твердий сир. Ставимо в розігріту духовку на кілька хвилин, жеби той сир сі розплавив, а хліб втягнув усі соки з нашої багатої начинки. Виймаємо, накриваємо хлібною «кришкою», студимо. Перш ніж ставити фаршировану хлібину в холодильник, я на неї ставлю прес. Аво, як маю зо півслоїка молока, то беру дощинку, ставлю на хліб, а на тую дощинку — слоїк. Через кілька годин нарізаєте готовий смаколик на скибки та й можете наминати. Я си розігріваю його на пательні, бо люблю теплим.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича