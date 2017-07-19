ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ВЖЕ НА СТАРТІ

ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ ЗНОВУ ЗАГОВОРИЛИ В СУСПІЛЬСТВІ НА ПОВЕН ГОЛОС: КАБМІН ПЕРЕДАВ ДО ПАРЛАМЕНТУ ОСТАТОЧНО УЗГОДЖЕНИЙ ЇЇ ПРОЕКТ, І ПАРЛАМЕНТАРІ НА ОСТАННЬОМУ ПЕРЕД КАНІКУЛАМИ ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ УХВАЛИЛИ ЙОГО В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ. ВЛАДА ОБІЦЯЄ, ЩО ОСУЧАСНИТЬ ПЕНСІЇ ДЛЯ 9 МЛН ПЕНСІОНЕРІВ УЖЕ З ПЕРШОГО ЖОВТНЯ ЦЬОГО РОКУ. А ОКРІМ ЦЬОГО, СКАСУЄ ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ ПЕНСІОНЕРІВ, ЗМЕНШИТЬ ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ЗАПОЧАТКУЄ АВТОМАТИЧНЕ ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи одне з останніх засідань уряду, заявив, що завдання реформи — розпочати виведення з бідності значної частини пенсіонерів. «Той, хто працював більше, отримуватиме більше», — наголосив він. Уже давно ми не віримо красивим словам про покращення. Тому хотілося заглянути в документ і почути пояснення від інституції, яка й запропонувала його проект. Наша редакція співпрацює з департаментом інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну. Тож наші читачі отримають інформацію «з перших рук».

Отже, як повідомили нам у департаменті, урядова реформа — п’ять простих, але надважливих кроків. Перший — усунення дискримінації за роком виходу на пенсію. Від першого жовтня пенсії будуть перераховані відповідно до зростання середньої заробітної плати. Такого перерахунку не здійснювали п’ять років, а тому несправедливо, що розмір виплат за однакової кількості страхового стажу та заробітку в пенсіонерів, які вийшли на пенсію в різні роки, може відрізнятися в 2,5 раза.

Третій крок — встановлення однакових умов призначення пенсій для всіх. Запланували ліквідувати зрівнялівку, коли майже однакові виплати отримують ті, хто мало працював, і ті, хто працював усе життя.

Четвертий крок — скасування від жовтня 15-відсоткового зниження пенсій тим, хто продовжує працювати. П’ятий — ліквідація дефіциту Пенсійного фонду, що дасть можливість вкладати кошти в підвищення пенсій.

Підвищення пенсійного віку, запевняють, не буде. Пропонують встановити правило, за яким з першого січня 2018 року пенсія за віком буде призначатися, якщо є 25 років страхового стажу. Хто його не має, може допрацювати або придбати необхідну тривалість страхового стажу (але не більше, як два роки, за кожен місяць потрібно сплатити 704 грн). Як стверджують у Мінсоцполітики, на грудень 2016-го майже 94 відсотки 60-річних чоловіків та більше 90% 60-річних жінок мають трудовий стаж 25 років і більше. При оформленні пенсії роки трудового стажу до 2004 року враховуватимуться як страховий. Крім того, до 2004-го враховуються всі пільги по обчисленню стажу, які були чинними до цього року.

Занепокоєння у багатьох викликало повідомлення про зниження відсотку вартості одного року страхового стажу з 1,35 до одного. Нас запевняють, що це не погіршить умови перерахунку («осучаснення») пенсій.

Кінцева сума перерахованої пенсії залежить від двох показників — величини страхового стажу й показника середньої заробітної плати. Зменшуючи коефіцієнт, уряд одночасно пропонує підвищити розмір середньої заробітної плати, який використовується при обчисленні пенсій. Передбачається з першого жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії з використанням показника середньої заробітної плати 3764,40 грн. Він буде однаковим для пенсіонерів, яким нараховується пенсія в цьому році, й тим, кому вона перераховується (тобто для тих, хто вже на пенсії).

У наступному році при розрахунку пенсії враховуватимуть середню заробітну плату в Україні за останні два роки, а тепер враховується середня заробітна плата за останні три роки. Нам пояснили, чому це покращить умови призначення пенсій. Із цього року мінімальна заробітна плата зросла вдвічі — до 3200 грн. Тому суттєво підвищилася і середня заробітна плата. Зокрема, в наступному році при розрахунку пенсій буде враховуватися середня заробітна плата 5266,76 грн. Наприклад, людина має 34 роки страхового стажу. Її заробітна плата вдвічі вища за середню.

Пенсія розраховується за формулою Пр = Сз х Ікз х Кс, де

Пр — розмір пенсії; Сз — розмір середньої заробітної плати в Україні за три роки перед зверненням; Ікз — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати; Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Пенсія, призначена в 2017 році: 3764,40 грн х 2 х 0,459 = 3455,72 грн. Пенсія, призначена в 2018 році після реформи:

5266,76 х 2 х 0,34 = 3581,40 грн.

Якщо зарплатня вища за середню вдвічі, це добре. Але на Тернопіллі впродовж багатьох років вона найнижча в Україні. Якщо припустити, що в кращому разі в жителя нашої області, який має стаж 34 роки, середня по країні зарплатня — 5266,76 грн, то його пенсія в 2018 році становитиме: 5266,76 х 1 х 0,34 = 1790,69 грн. За цією формулою кожен може розрахувати принаймні приблизно, скільки отримає.

У проекті закону багато сказано про «справедливу систему пенсійного страхування». Конкретику можна знайти в пояснювальній записці до закону, яка є на сайті Мінсоцполітики. Зокрема, там зазначається, що буде впроваджено єдині підходи для обчислення пенсій держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, працівникам Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції; звільнять солідарну систему від невластивих для неї видатків — відшкодування доплати до прожиткового мінімуму, виплати цільової грошової допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій і т. ін. Ці новації більша частина населення фактично не відчує на відміну від змін, що стосуються страхового стажу. Адже той, хто не має його в достатній кількості й плануватиме отримувати пенсію, змушений буде працювати принаймні до 65 років. А ось ті, в кого є стаж, з першого січня 2018 року гарантовано отримають мінімальну пенсію на рівні 40 відсотків від мінімальної заробітної плати, але не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму — в кого страховий стаж 30/35 років (відповідно жінки й чоловіки), після досягнення ними 60 років. Якщо повного стажу немає, то виплачуватиметься розрахована пенсія. Доплата до прожиткового мінімуму до 65 років здійснюватиметься з урахуванням доходу. На перехідний період, а це наступних три роки, при втраті роботи пропонується призначати державну соціальну допомогу при 15 роках страхового стажу.

За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, осучаснення пенсій має завершитись до 2021 року. «Ми не можемо в один крок подолати 11 розмірів середньої заробітної плати, на основі яких розраховувались пенсії. Перший крок стосуватиметься 5,6 мільйона пенсіонерів. Це ті, кому пенсії призначались із 2008 по 2014 рік. У 2019 році пенсії осучаснюватимуться тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 та 2016 роках по рівню 2018 року. І так далі…» — пояснив він.

До того ж уже з 2021 року, за словами урядовця, почнеться нормальний процес індексації (підвищення пенсій відповідно до збільшення показника інфляції та зростання рівня середньої зарплати). А це дозволить уникнути розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийде на пенсію на рік раніше.

Щодо індексації, то в проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично розміром не меншим ніж 50 відсотків від рівня інфляції та не меншим ніж 50% від рівня середньої заробітної плати.

Влада переконує, що кошти для осучаснення пенсій із жовтня є. Їх «назбирали» з відрахувань на збільшену вдвічі мінімальну зарплату.

З усього цього можна зробити висновок, що на пенсію українці, які мають хоча б мінімальний страховий стаж, виходитимуть, хто як сам собі визначить. Захочете пенсію, на яку можна принаймні не пропасти в Україні, працюватимете стільки, скільки працює робітник у Канаді, Нідерландах чи Японії — до 65 років.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел