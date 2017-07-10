Перспективи безвізового режиму

У Тернополі відбувся захід, присвячений інформуванню містян про правила коректного подорожування та працевлаштування у країнах ЄС і Шенгенської зони. Організували його громадські організації «Європа без бар’єрів» (Київ), «Спілка молодіжного самоврядування», «Інформаційно-правовий центр «Права людини» (Тернопіль) за участю центру європейської інформації обласної універсальної наукової бібліотеки.

У рамках заходу увазі жителів і гостей міста представили інтерактивну гру «Смарт-поїздка» та семінар «Подорожуй відповідально».

Розпочинаючи зустріч, виконавчий директор громадської організації «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко підмітила: люди рідко згадують, що для того, аби отримати безвізовий режим, Україна пройшла досить довгий шлях. Він був сповнений суттєвих змін у таких напрямках, як безпека документів, управління міграцією та кордонами, боротьба з корупцією, протидія дискримінації.

«Тому ми хочемо розповісти тернополянам про те, як коректно перетинати кордон, як правильно скористатися безвізовим режимом, щоб, з одного боку, не порушувати міграційні правила, а з іншого — втримати безвізовий режим. Адже якщо будемо користуватися ним некоректно, зловживати, то, відповідно, можемо його втратити, — зауважила пані Ірина. — Причинами припинення безвізу можуть стати зростання рівня нелегальної міграції, невиконання реформ, неефективна боротьба з корупцією. Про цей баланс свободи пересування, безпеки, прав і обмежень будемо говорити з присутніми».

Голова правління громадської організації «Спілка молодіжного самоврядування» Ігор Процик розповів журналістам про пізнавальну тематичну гру. Під час неї учасникам треба було правильно «зібрати» документи для мандрівки за кордон. Переможці отримали від організаторів сувеніри, ті, хто допустився помилки, — інформаційні буклети й брошури про вимоги щодо відвідин ЄС.

Далі присутніх запросили на семінар. Його провели в режимі відеоконференції з книгозбірнями краю. Як зазначила голова громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Права людини» Олександра Гриньків, серед багатьох важливих питань з відвідувачами обговорили можливість легальної праці в країнах ЄС. Водночас організатори акцентували увагу й на тому, що безвіз не має автоматичної прив’язки до працевлаштування чи навчання.

У рамках проекту активісти планують провести такі заходи у шести областях України, зокрема і в східних регіонах держави.

Ірина ГОРОХОВЯНКО,

студентка І курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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