Пожежно-рятувальних команд буде більше

Начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Віктор Маслей підбив підсумки роботи відомства за перше півріччя 2017 року. Працівники управління фіксували надзвичайні ситуації, боролися з пожежами й виявляли вибухонебезпечні предмети.

Так, за перші шість місяців цього року в краї трапилося майже півтори тисячі некласифікованих надзвичайних подій, внаслідок яких загинули 130 осіб, травми отримали понад 500.

За цей час на Тернопільщині виникли і дві надзвичайні ситуації. У січні в Нижчих Луб’янках на Збаражчині зафіксовано захворювання свиней на африканську чуму, а у червні на Борщівщині зареєстрували спалах інфекційного захворювання в дітей внаслідок вживання недоброякісних продуктів. Обидві проблеми розв’язано.

На контролі управління з 2015 року перебуває і надзвичайна проблема, пов’язана з виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів у селищі Великі Бірки недалеко від Тернополя. Після Другої світової війни там відбувалося складування авіаційних бомб, і, очевидно, не всі вони були вивезені з населеного пункту. Спеціалісти вже два роки здійснюють обстеження території і виявлення боєприпасів. За цей час піротехніки знешкодили більш ніж 320 авіаційних бомб вагою понад 100 кілограмів. Загалом в області за шість місяців поточного року виявили майже 500 вибухонебезпечних предметів. Користуючись нагодою, рятувальники закликають жителів краю: натрапивши на підозрілий предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі не можна торкатися його руками. Найперше в такій ситуації треба зателефонувати до служби порятунку.

У розмові Віктор Маслей торкнувся і питання зберігання на теренах краю більше 17 тис. кг пестицидів, які свого часу не використали колгоспи в Лановецькому, Підволочиському, Тернопільському, Теребовлянському і Гусятинському районах. Їхній стан контролює управління ДСНС України в області. П’ять років тому спеціалісти помістили небезпечні речовини в нову тару. На жаль, кошти на утилізацію пестицидів поки що не виділено.

За півроку у краї трапилося понад півтисячі пожеж, внаслідок яких загинуло 19 осіб. На жаль, у 2017 році були зафіксовані і жертви через переохолодження. Від низьких температур загинуло 12 осіб, травми отримали 35.

Наголошують рятувальники і на правилах безпечної поведінки на воді. Адже з початку року на водоймах області загинуло 15 людей, серед них двоє дітей. Троє осіб вдалося врятувати, двоє отримали травми. Аби відпочинок не перетворився на трагедію, Віктор Маслей закцентував увагу краян на тому, що на Тернопільщині є тільки два паспортизованих місця для купання: пляжі на Тернопільському ставі та в Ланівцях. Рятувальники наголошують: заради власного життя та здоров’я відпочивальникам не слід купатися у непристосованих для цього водоймах, не можна стрибати у воду з висоти, особливо, якщо невідома специфіка дна річки чи озера, заходити у воду в нетверезому стані. Під час відпочинку батькам треба пильно слідкувати за дітьми.

Пан Віктор зазначив, що Тернопільщина — одна із п’яти областей, яка бере участь у пілотному проекті з реформування Держслужби з надзвичайних ситуацій. У краї активно створюють мережу місцевих пожежних команд. Після підписання меморандуму про співпрацю облдержадміністрації та ДСНС України в рамках реалізації проекту на Тернопільщині торік почали працювати п’ять таких команд. Цьогоріч заплановано відкриття ще одинадцяти місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.

Олена ЧАЙКІВСЬКА,

студентка І курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел