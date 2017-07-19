Розмір житлової субсидії — три гривні

Я самотня і ще не на пенсії. Постійної роботи не маю, бо в селі її не знайдеш. Доглядаю хвору племінницю, яка тимчасово проживає зі мною. Бідуємо. Торік мені призначили субсидію – аж 140 грн. Цього року розмір моєї субсидії зменшився до трьох гривень. Смішно і боляче. Зателефонувала на гарячу лінію. Там не повірили, що таке може бути.

Прошу опублікувати мого листа. Хай люди знають, яка у нас влада. Власникам розкішних дач та автомобілів надають п’ятитисячні субсидії, а найбіднішим дістаються копійки.

Крім того, хотіла би дізнатися, які обставини враховуються при призначенні субсидії.

Л. ФОМІНА.

с. Іване-Пусте Борщівського району.

Відповідь на ваше запитання можна знайти в положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (затверджене постановою КМУ від 21 жовтня 1995 р. №848, далі — положення). До цього положення вносили зміни, останні від 26 квітня 2017 р.

Призначення субсидій та контроль за їхнім цільовим використанням здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій. У сільській місцевості приймання заяв з потрібними документами для призначення субсидій та передачу їх за належністю здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад (пункт 3 положення).

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного урядом обов’язкового відсотка платежу. Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами теж встановлює уряд. В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних держадміністрацій. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках ухвалюють на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (пункт 4 положення).

Субсидія розраховується виходячи з кількості людей, зареєстрованих у помешканні, які фактично там проживають і яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги (пункт 7 положення).

На кожного одержувача субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та організації, що надають населенню житлово-комунальні послуги, заводять справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення субсидії, та розрахунки її розміру (пункт 22 положення).

Право на призначення субсидії мають сім’ї, в яких розмір плати за житлово-комунальні послуги (у межах норм споживання) перевищує обсяг визначеного Кабміном обов’язкового відсотка платежу. Базова норма плати за житлово-комунальні послуги — 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

У вашому випадку можна звернутися з письмовою заявою в Управління соціального захисту населення Борщівської райдержадміністрації. Вам повинні надати обгрунтовану письмову відповідь щодо розміру субсидії та відповідний розрахунок. Якщо відповідь вас не влаштує, доведеться подавати скаргу директорові департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Тернопіль, вулиця М. Грушевського, 8. Заяву та скаргу варто вручати під розписку або надсилати поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо не буде належного реагування, доведеться звертатися до суду.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов’язані надавати на звернення громадян обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40 Конституції України).

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел