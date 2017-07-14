УПРОДОВЖ МИНУЛОГО ТИЖНЯ НА ВУЛИЦЯХ ТЕРНОПОЛЯ ГОМОНІЛА ЮРБА ВЕСЕЛИХ Й АКТИВНИХ ДІТЕЙ, ІЗ УСТ ЯКИХ ЗВУЧАЛО: «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ — СУМУВАТИ НІКОЛИ». П’ЯТЬ ДНІВ МАЛЕНЬКІ ТЕРНОПОЛЯНИ ВЕЛИКИМИ КРОКАМИ НАБЛИЖАЛИСЯ ДО БОГА В РАМКАХ ЛІТНЬОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО ТАБОРУ «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ З БОГОМ», ЯКИЙ ПРОВОДИЛИ В АРХІКАТЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ УГКЦ.

Уже протягом багатьох років цей табір гуртує молодих християн і наближає їх до Господа. «Веселі канікули з Богом» набули неабиякої популярності на теренах Тернопільщини. Тому цьогоріч цей табір організовано у вісімдесяти храмах області.

За словами отця архікатедрального собору Ярослава Шевчука, тематика цьогорічного літнього табору — лицарська історія про загадкове королівство Майнерленд.

— Історія-легенда оповідає про мудрого й виваженого короля Пітера, який владарює на майнерлендських землях. Згодом він має передати владу одному зі своїх синів: Адаму, Колду або Майнлі. Сюжет, який розвивається протягом п’яти днів, розповідає про нелегкі випробування і спокуси, що спіткали синів у боротьбі за батьківський трон. І власне тут розкривається характер кожного з них, — розповів отець Ярослав.

Програму табору розробила молодь зі Школи християнського аніматора. За допомогою ігрових форм роботи організатори навчають дітей основних правил християнської віри. Щодня обговорюють із молоддю різноманітні людські чесноти, зокрема справедливість, мужність, мудрість, стриманість.

Отець Ярослав зауважив, що, окрім забав, дітей долучають і до молитви.

— Щоденно учасники табору беруть участь у Святій літургії, приступають до Причастя. Діти надзвичайно активні під час служби, усі разом співають. Вони немов величезний хор, який взиває до Господа. У цей момент молиться вся церква.

Учасниками табору опікуються волонтери зі Школи християнського аніматора та семінаристи з Тернопільської вищої духовної семінарії. Вони зізнаються, що працювати з дітьми легко і просто, адже останні дуже активні й постійно проявляють ініціативу до співпраці.

Семінарист з Тернопільської вищої духовної семінарії Андрій Волянюк каже, що цей табір дає змогу дітям весело проводити час, урізноманітнити дозвілля й більше пізнати Бога.

— Думаю, що після таких зустрічей з Богом у дітей на весь рік залишаться приємні враження й відчуття спокою, радості й любові, — зауважив Андрій.

Аніматор Уляна Масна розповіла, що кожен табірний день розпочинається о десятій годині, коли сходяться всі діти. Відтак граються, після чого всі разом йдуть на літургію. Опісля дітям показують сценку із життя королівства Майнерленд. Далі табірники діляться на команди відповідно до віку. Кожна команда має свої завдання, роботу в групах, катехизацію. А наприкінці дня з дітьми проводять велику гру — квест по Тернополю. Як зазначили самі учасники табору, кожен день сповнений новими завданнями, піснями, повчаннями і, звісно ж, новими враженнями.

Чотирнадцятирічна Анастасія Малиновська відвідує табір уже п’ятий рік поспіль. Зізнається, що кожного року їй стає все цікавіше.

— Я люблю проводити тут час. Табір зближує кожного з нас із Богом. Мені здається, що тут кожна дитина переоцінює те, що має.

А найменші табірники Анастасія Рижак, Марта Кость і Христина Єфремова ледь не наввипередки розповідають, як весело й цікаво проводять час. Найбільше дівчатам тут подобається танцювати й брати участь у великій грі, в межах якої їм доводиться виконувати різноманітні завдання. Діти також зазначили, що неодмінно приєднаються до табору й наступного року.

Василина ДРОТЯК,

студентка II курсу спеціальності «Журналістика» Національного університету «Острозька академія».

Фото з вільних джерел