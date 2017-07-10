Внесли зміни до бюджету

БУВ УЖЕ ВИПАДОК, КОЛИ ОБЛАСНУ РАДУ ПІД ЧАС СЕСІЙНОГО ЗАСІДАННЯ «МІНУВАЛИ» («ЖАРТІВНИКА» ЩЕ ШУКАЮТЬ), А МИНУЛОЇ СЕРЕДИ ПРИ ВХОДІ КОЖНОГО ПРОСИЛИ ПОКЛАСТИ СУМКУ НА СТІЛ І ПЕРЕВІРЯЛИ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРИЛАДОМ. ПОТІМ НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОБЛАСТІ ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛ ПОЯСНИВ ПРИЧИНУ. НА СЕСІЮ ПРИЙШЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ, А ПОЛІЦІЯ ОТРИМАЛА ІНФОРМАЦІЮ: ІНШІ СИЛИ МОЖУТЬ УЧИНИТИ ПРОВОКАЦІЮ — ПІДІРВАТИ В ПРИМІЩЕННІ ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ.

Представники «Свободи», «Національного корпусу» і «Правого сектору» активно «вболівали» за те, щоб сесія ухвалила звернення до керівництва держави з приводу підписання Закону України «Про амністію у 2016 році» та про вжиття невідкладних заходів для захисту інтересів держави й соціальних прав громадян. На час розгляду цього питання трибуна опинилася в розпорядженні запрошених. Рішення було ухвалене великою кількістю голосів.

А навколо звернення до жителів області про те, яку шкоду завдасть українцям продаж землі, якщо він буде допущений, точилася гостра й тривала дискусія. Викликала її недавня заява від МВФ про те, що фонд уже не ставить перед нашою державою умови щодо вільного ринку землі. Тож одні депутати вважали, що питання втратило актуальність, інші переконували: ласих скупити українську землю не поменшало, отож потрібно постійно бути насторожі. У кінцевому результаті звернення прийняли за основу й вирішили доопрацювати його й остаточно визначитися на наступному пленарному засіданні.

Про зміни до обласного бюджету інформував керівник фінансового департаменту облдержадміністрації Степан Скибиляк. Державні субвенції на централізоване опалення та водопостачання, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, на виплату грошових компенсацій, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дали можливість збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 18 мільйонів 781 тисячу гривень.

Начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол інформував депутатів з двох питань. Перше — про те, як використовували кошти Фонду регіонального розвитку в минулому році. Поліція провела перевірку, в результаті якої відкрила низку кримінальних проваджень. Далі Олександр Богомол розповів про стан розслідування злочину, коли загинула юна жителька Вишнівця в Збаразькому районі. В залі була мати затриманого, вона переконувала, що її син-підліток, до того ж інвалід, не міг скоїти цього вбивства. Голова облради Віктор Овчарук пообіцяв жінці, що рада триматиме перебіг розслідування на контролі.

Розглядали депутати й питання про те, щоб віддати Тернопільський аеропорт під базу НАТО. Точніше, проект відповідного звернення до Президента, прем’єр-міністра та міністра оборони. Однак голосів «за» набралося лише 17.

Сесія затвердила низку трансфертних угод. А от питання «Про умови оплати праці голови, першого заступника і заступника голови Тернопільської обласної ради шостого скликання» не «пройшло» — не вистачило голосів.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

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