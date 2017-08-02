Більшість обрала спрощену систему

Станом на перше липня 2017 року на обліку в Тернопільській ОДПІ перебувало 16653 підприємці. І більш ніж 66 відсотків з них (11060 чоловік) обрали спрощену систему оподаткування.

У порівнянні з аналогічним торішнім періодом кількість «єдинників» зросла на 1346 осіб. Податковий кодекс України дозволяє підприємцям обрати одну з трьох груп єдиного податку. Як проінформували у відділі податків і зборів з фізичних осіб, найбільш популярною є друга група, на якій перебуває 5619 фізичних осіб-підприємців. першу групу обрали 2298 платників, а третю — 3143.

Протягом шести місяців цього року від платників єдиного податку до бюджетів Тернополя і Тернопільського району надійшло 62,7 мільйона гривень — на 22,7 мільйона більше, ніж торік.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ