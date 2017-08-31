Вагомий внесок

Протягом січня-липня 2017 року платники податків Тернопільської ОДПІ сплатили до зведеного бюджету 734,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це проінформував виконувач обов’язки начальника Тернопільської ОДПІ Сергій Бабій.
У податковій нагадують, що ставка цього податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих, виплачених чи наданих відповідно до Податкового кодексу України. Також при сплаті податку додатково сплачується й військовий збір у розмірі 1,5 відсотка.
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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ