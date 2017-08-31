Вагомий внесок

НИНІ, НА СХИЛІ ЛІТ, Я ПИШАЮСЯ ТИМ, ЩО ГАЗЕТУ РІДНОГО КРАЮ ПЕРЕДПЛАЧУЮ, ЧИТАЮ І ДО НЕЇ ДОПИСУЮ ПОНАД ШІСТДЕСЯТ РОКІВ. ВОНА — МОЯ РОВЕСНИЦЯ. В НАШОМУ ХЛІБОРОБСЬКОМУ КРАЇ БАГАТО ШАНУВАЛЬНИКІВ «ВІЛЬНОГО ЖИТТЯ», ВОНИ НЕ УЯВЛЯЮТЬ СВОГО ЖИТТЯ БЕЗ СВОЄЇ ГАЗЕТИ. НА ЇЇ СТОРІНКАХ БУЛО НАДРУКОВАНО БЕЗЛІЧ МОЇХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ПРО ЛЮДЕЙ НАДДНІСТРЯНСЬКОГО КРАЮ, ЇХНІ ТРУДОВІ СПРАВИ, […]