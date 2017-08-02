Віце-чемпіонка — з Бережан

Протягом дев’яти днів у Рівному тривав чемпіонат України з шашок-100 серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. За нагороди турнірів чоловіків і жінок сперечалися майстри древньої гри з сімнадцяти областей нашої держави.

Тим вагомішим видається досягнення нашої землячки з Бережан Ольги Концевич, якій єдиній з наших земляків удалося піднятися на п’єдестал пошани. Студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка напередодні 23-го дня народження, який відзначатиме на День Незалежності України, сама собі зробила відмінний подарунок. Приїхавши на відповідальні старти першорозрядницею, чи не зі стартових турів уразила всіх спеціалістів упевненою грою. І результат не забарився. Шістнадцять набраних очок з вісімнадцяти можливих дозволили їй не тільки заслужено вибороти титул віце-чемпіонки України, а й уперше виконати звання кандидата в майстри спорту.

Причому підопічна майстра спорту Пантелеймона Яблонського лише на один пункт відстала від переможниці турніру жінок, чемпіонки світу та Європи Людмили Ведерко з Донеччини. А ця обставина не може, погодьтеся, не означати, що в незаперечного фаворита вітчизняних жіночих шашок нарешті з’явився гідний конкурент.

Непогано виступили і троє інших відомих тернопільських шашкістів. У турнірі чоловіків п’ятим фінішував кандидат у майстри спорту Руслан Пронозюк, відразу за ним — кандидат у майстри Степан Кушнір. Аналогічного з останнім досягнення в турнірі жінок домоглася і першорозрядниця з Тернополя Мар’яна Хримко. Хіба 72-річному ветеранові Анатолієві Невожаю не вдалося на цих змаганнях реалізувати своїх можливостей: фінішував наприкінці третього десятка.

Лауреати чемпіонату нагороджені дипломами і медалями.

На фото: віце-чемпіонка України Ольга КОНЦЕВИЧ (справа) під час змагань у Рівному.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»