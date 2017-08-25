Загальнодоступний ресурс

У Тернопільській ОДПІ нагадали про те, що на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України функціонує загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. Цей електронний сервіс дозволяє платнику ознайомитися з актуальними податковими запитаннями та відповідями на них, нормативними та інформаційними документами, ставками податків і зборів, дізнатися про останні зміни в законодавстві, отримати письмову консультацію тощо.

Сервіс також надає можливість оцінити якість уніфікованих відповідей на запитання, що містяться в розділі «Запитання-відповіді з Бази знань».

У Державній фіскальній службі запрошують взяти участь в оцінці відповідей з питань податкового, митного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС, що є нагальними для суб’єктів господарювання та громадян. До кожної відповіді є можливість залишити коментар, який буде детально опрацьований.

Скористатися ЗІР можна на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» або за електронною адресою: http://zir.sfs.gov.ua. З детальною інформацією можна ознайомитися в розділі «Про ресурс».

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ