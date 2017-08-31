Заслужені трофеї на День Незалежності

За доброю традицією 24 серпня, у День Незалежності України, визначаються володарі не тільки обласного кубка з футболу. Володарі почесних трофеїв стали відомі також на Гусятинщині і Теребовлянщині.

На Гусятинщині фінальний матч розіграшу кубка району вперше провели в Хоросткові на стадіоні «Харчовик», який свого часу був одним з найкращих на Тернопільщині. Як зазначив голова федерації футболу району Віталій Остафійчук, нині федерація робить усе для того, аби відновити колишню славу спортивної арени. А глядачів у Хоросткові ніколи не потрібно було запрошувати на трибуни. Близько тисячі вболівальників стали свідками цікавої і напруженої боротьби між місцевою «Зорею» і «Олімпією» з Клювинців.

Якщо в першому таймі важко було вгадати, хто стане сильнішим (на гол капітана «Зорі» Олександра Нетечі зі штрафного капітан «Олімпії» Андрій Адам’як відповів влучним ударом з одинадцятиметрового і лише на останніх перед перервою секундах знову вивів «Зорю» вперед Михайло Побережник), то другий гол «Олімпії» відразу після відпочинку (Фархан Черкезов), вочевидь, зіграв з номінальними господарями злий жарт. Далі голи залітали лише у ворота олімпійців — 6:2 на користь «Зорі». Причому двома голами за гру відзначилися вже згадані Нетеча і Побережник.

Не можна не згадати і про те, що напередодні фінального матчу відбулася і зустріч юнацьких складів команд. В основний час відзначитися нікому не вдалося, а в серії одинадцятиметрових точнішими виявилися школярі з Клювинців — 2:0. Кубки, до речі, як і медалі з грамотами і призами, дісталися обом володарям почесних трофеїв, а фіналісти змушені були задовольнитися лише грамотами з медалями.

Натомість у Теребовлі право виступити у фінальному матчі кубка завоювали місцева команда «Сади» і колектив з Микулинців. Цікавий двобій виявився не таким щедрим на результативні удари, але не менш напруженим. Перемогу з рахунком 2:0 здобули футболісти з Микулинців.

На фото: володар Кубка Гусятинського району — «Зоря» (Хоростків) і переможці зустрічі юнацьких складів із Клювинців; володарі Кубка Теребовлянського району з Микулинців.

Фото автора і з архіву Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»