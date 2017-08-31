Наче у воду тренер дивився

Після того як минулої суботи гравці тернопільської «Ниви» не зуміли на своєму полі обіграти чернівецьку «Буковину», наставник жовто-зелених Сергій Задорожний закликав прихильників команди не впадати у відчай. Мовляв, є моменти — прийдуть і голи.

Варто визнати, тренер наче у воду дивився. Вчора, 30 серпня, коли в групі «А» другої ліги відбулися матчі дев’ятого туру чемпіонату України, його підопічні стали авторами головної сенсації не тільки цього туру, а й стартової третини турніру. У Волочиську сусідньої Хмельницької області на очах більш ніж трьох тисяч глядачів здолали непереможний досі «Агробізнес» — 1:0. Незаперечні лідери, чий ігровий стиль значною мірою визначають вихованці тернопільського футболу, виявилися передусім безсилими в подоланні міцних оборонних редутів єдиної на сьогодні команди майстрів з Тернопільщини. Натомість гості, які поки що потерпають через відсутність забивного нападника, зуміли добитися бажаного після розіграшу стандартного положення, реалізації яких теж приділяють чимало уваги на тренуваннях.

На 30-й хвилині несподіваною для захисної ланки господарів із Андрієм Дубчаком, Сергієм Атласюком та Ігорем Курилом стала подача кутового від їхнього колишнього партнера по футбольному клубові «Тернопіль» Ігоря Вонса. На передачу досвідченого півзахисника першим відгукнувся Павло Нагорний, який устиг переправити шкіряну кулю на правий фланг атаки своєї команди. Тож Анатолієві Чорномазу залишилося лише не промахнутися із метра-півтора по незахищеному куту воріт. Дебютний гол 24-річного півзахисника в складі «Ниви».

Часу для того, аби хоча би відновити рівновагу, в господарів залишалося чимало. Однак, повторюся, найнадійнішій не тільки в групі, а й у дивізіоні захисній ланці вдалося зберегти свої ворота недоторканними і в двобої з незаперечним лідером.

Інші результати дев’ятого туру: «Скала» (Стрий) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 0:4, «Буковина» (Чернівці) — «Арсенал» (Біла Церква) — 4:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир) — 0:2.

У неділю, 3 вересня, гравці тернопільської «Ниви» у Вишнівці прийматимуть хмельницьке «Поділля». Початок зустрічі — о 17-й годині.

Фото із сайту «Ниви»