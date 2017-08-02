Непоступливість одних, безпорадність інших

Матчі третього туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги не тільки визначили одноосібного лідера, а й окреслили коло аутсайдерів. Якщо пелетон очолив чинний переможець всеукраїнського турніру аматорів, волочиський «Агробізнес», сформований головним чином з вихованців тернопільського футболу, то серед аутсайдерів теж бачимо один з колективів наших земляків.

Футбольний клуб «Тернопіль», розпрощавшись із більшістю своїх лідерів, поки що в пошуку оптимальної гри. Ніби і створюють підопічні Петра Бадла доволі велику кількість небезпечних моментів, однак майстерності їх реалізувати ще не вистачає. Ось і в першому домашньому поєдинку на своєму полі, зіграному минулої неділі з чернівецькою «Буковиною», приблизно вісімсот прихильників, які завітали на міський стадіон перед реконструкцією футбольного газону, не раз скрушно хитали головою. Та все, звісно, нівелював забитий Ігорем Курилом на 28-й хвилині одинадцятиметровий.

Реалізуй містяни невдовзі після перерви ще одну чи дві слушні нагоди, і сумнівів стосовно переможця не виникло би ні в кого. Однак… завершальні п’ять хвилин зустрічі стали фатальними саме для наших земляків. Спочатку на 86-й ударом зі штрафного капітан буковинців Тарас Сивка відновив рівновагу. А ще через два оберти секундної стрілки гості, впіймавши господарів на контратаці, і взагалі позбавили останніх надії на хоча би мінімально позитивний результат — 1:2 на користь «Буковини». Завершальний штурм у компенсований до другого тайму час, на жаль, зайвий раз окреслив проблеми містян на фінальній стадії атаки. Не можна також не відзначити, що арбітр показав футболістам обох команд аж тринадцять жовтих карток.

Натомість гравці тернопільської «Ниви», вирушивши в перше в новому сезоні виїзне турне до одноклубників із Вінниці, порадували своїх прихильників непоступливістю. Витримавши спочатку стартовий натиск господарів, який увінчався на 14-й хвилині нереалізованим іноземним легіонером-ветераном Нгахою Колінзом одинадцятиметровим (голкіпер тернопільців Максим Механів виявив неабияку холоднокровність), далі й самі взялися за справу. І винагородою за старання став другий у матчі одинадцятиметровий, призначений за порушення правил воротарем господарів у протиборстві з Юрієм Головачуком. Як потрібно реалізовувати футбольні пенальті, Колінзу на 36-й хвилині продемонстрував капітан жовто-зелених Богдан Слоневський.

Але до загального успіху було ще далеко. Невдовзі після перерви господарі знову пішли на штурм воріт суперників, домігшись бажаного на 52-й хвилині після того, як на добиванні після сейву Механіва вдало зіграв Денис Катрюк. Та журавель перемоги все-таки вислизнув із рук підопічних Сергія Задорожного. Під натиском суперника вони не здалися, а на п’ятій компенсованій до другого тайму хвилині після удару Святослава Дзядикевича вінницьких футболістів урятував тільки воротарський сейв одного з польових гравців. Друга в матчі червона картка для господарів і третій одинадцятиметровий. На жаль, Богдана Слоневського на полі вже не було, а Юрієві Головачуку перехитрити голкіпера не вдалося — справедлива, мабуть, нічия 1:1.

Ще в трьох матчах третього туру зафіксовано такі результати: «Львів» — «Поділля» (Хмельницький) — 4:0, «Скала» (Стрий) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 0:1, «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Полісся» (Житомир) — 2:0.

Матчі четвертого туру заплановані на суботу, 5 серпня. Гравці «Ниви» на своєму полі матимуть нагоду взяти реванш у «Прикарпаття», якому нещодавно поступилися в кубковому поєдинку. А ФК «Тернопіль» вирушить у гості до лідера, волочиського «Агробізнесу».

Фото із сайтів тернопільських клубів