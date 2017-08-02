Не все гаразд у благородному сімействі

Запевнення чиновників з федерації і прем’єр-ліги в тому, що у вітчизняному футболі все ледве не ідеально, чи не щотижня вступають у принципову суперечку з дійсністю. Тема необ’єктивного суддівства, як завжди, серед лідерів.

Перший гучний скандал трапився вже перед стартом сезону. Російсько-український підданий уродженець Криму Анатолій Жабченко відмовився обслуговувати матч за Суперкубок України між «Шахтарем» і «Динамо». Причому ще й ледве не став у позу ображеного. Мовляв, прагне уникнути можливих спекуляцій сторін стосовно його подвійного громадянства. Крокодилячі сльози, втім, навряд чи кого ввели в оману. Адже «пан-гаспадін», представляючи саме Україну на міжнародній арені, звісно ж, добре поінформований про недопустимість подвійного громадянства в нашій державі. То, хто кому винен — суспільство Жабченку, чи поки що рефері ФІФА, який відверто нехтує законами країни, завдяки якій зміг домогтися вагомих успіхів у суддівській кар’єрі?

Далі — більше. Після поєдинків першого туру чемпіонату України від обслуговування матчів елітного дивізіону відсторонили арбітра, який узагалі не мав би працювати на такому рівні. Мова про львів’янина Юрія Грися, якому старші колеги з комітету арбітрів Федерації футболу України ще кілька років тому показали «червону» картку. Однак впливовий батько Ярослав Грисьо тоді зміг урятувати старшого із синів. Як з’ясувалося, не надовго. Італієць Лучано Лучі, який нині нібито керує суддівським корпусом (ще один доказ непрозорості роботи федерації часів Андрія Павелка, адже про відставку П’єрлуїджі Колліни ніхто офіційно не інформував), на авторитет голови Львівської обласної федерації футболу не зважив, суворо покаравши Юрія Грися за не призначений у ворота господарів одинадцятиметровий під час зустрічі «Динамо» — «Чорноморець».

На щастя, обійшлося без сутичок і бійок або ж невмотивованих рішень представників футбольної Феміди під час першого з чотирьох центральних матчів чемпіонату в другому турі між уже згаданими «Шахтарем» і «Динамо». Та — недовго музика грала. У третьому турі темою для обговорень стала зустріч, від якої чи не найменше очікували якихось непорозумінь. Винні, вочевидь, футболісти кам’янської «Сталі». Тих, кого ще до старту назвали записними аутсайдерами, не тільки здолали на виїзді «Зорю» з «Чорноморцем», а й у першому домашньому матчі з «Шахтарем» уже на дев’ятій хвилині повели в рахунку завдяки влучному ударові Ореста Кузика, який надурив самого Андрія П’ятова.

Незаперечні фаворити на останній хвилині першого тайму з допомогою Тайсона рівновагу відновили. Однак бразилець повинен був стати і головним антигероєм зустрічі: за навмисний удар суперника рукою, завданий Тайсоном на 51-й хвилині, нині у футболі негайно виганяють з поля. Та столичний рефері Іван Бондар не лише обмежився жовтою карткою, а й ще під завісу зустрічі вдруге звернув на себе увагу. Попри чотири компенсовані до другого тайму хвилини, грали доти, доки «Шахтар» не вирвав перемогу — 2:1. У рапорті арбітра, до речі, теж записано, що Густаво Бланко Лещук відзначився на 90-й плюс п’ятій хвилині.

До честі комітету арбітрів ФФУ вже минулого понеділка той указав на помилку арбітра. А ось про його покарання мови чомусь не заводили. Чи гірники нині мають магічний вплив на служителів футбольної Феміди (за помилку на користь «Динамо» Грися не помилували), чи все-таки врахували, що арбітр порушення побачив, але неправильно виніс покарання.

Інші результати третього туру: «Ворскла» — «Зірка» — 2:1, «Динамо» — «Карпати» — 5:0 (ера іспанця Серхіо Наварро в «Карпатах» може завершитися, так і не розпочавшись; почесний президент клубу Петро Димінський уже пообіцяв, що визначальним стане наступний домашній поєдинок саме зі «Сталлю»), «Маріуполь» — «Чорноморець» — 3:0, «Олімпік» — «Верес» — 0:0, «Олександрія» — «Зоря» — 1:1.

Окрім протистояння «Карпат» і «Сталі» в четвертому турі, матчі якого відбудуться найближчих вихідних, 5—6 серпня, привертають увагу також двобої «Шахтаря» з «Маріуполем» і «Ворскли» з «Динамо».

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