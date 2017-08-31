Один за одним два турніри

День Незалежності України любителі гри над сіткою з Гусятинщини і сусідніх районів відзначили турнірами із пляжного волейболу. На спеціально обладнаному на стадіоні «Збруч» майданчику окремо змагалися чоловіки і жінки.

Баталії представниць прекрасної половини людства завершилися перемогою гостей з Чорткова — Діани Глинської і Тетяни Процьків. А двоє інших місць на п’єдесталі вибороли дуети із Хоросткова. «Срібло» дісталося Валентині Виклюк і Ользі Качур, «бронза» — Світлані Ридзай та Соломії Терлецькій.

Натомість у турнірі чоловіків не було рівних Володимирові Нозі і Андрієві Ісаківу з Хоросткова. Тільки переможцям поступилися Іван Слободян і Юрій Пажарнюк із Гусятинського коледжу. А дует із газокомпресорної станції в складі Василя Капущака і Андрія Цибенка виборов третє місце.

Переможців нагородили кубками, призерів — медалями й грамотами Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос» — спорт для всіх» і сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Гусятинської райдержадміністрації.

Ще більше глядачів зібрав проведений минулого понеділка, 28 серпня, традиційний турнір з міні-футболу серед ветеранів пам’яті трагічно загиблих в автокатастрофі Миколи Вілька, Володимира Пушкаренка і Ярослава Шевчука. Незважаючи на вік учасників, компромісів не було в жодному з проведених поєдинків.

Перемогу відсвяткували господарі зі «Збруча», яким і дістався перехідний кубок. Другими фінішували ветерани з чабарівської «Ниви», третіми — сеньйори із сидорівського «Колоса». Організатори щиро подякували за фінансову підтримку меценатові Володимирові Василишину.

Фото Антона КУЗИКА