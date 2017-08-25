Ото й усе?

Що би там не розказував у своїх інтерв’ю президент Професіональної футбольної ліги України Сергій Макаров, але вже після семи турів чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги висновок напрошується однозначний. Посипати голову попелом, звісно ж, не варто, однак і називати повноцінним турнір, у якому вже на старті чотири команди оголосили про дострокове припинення боротьби, хіба ганьбитися не червоніючи.

Хоча би тому, що «сізіфова праця» боротьби за білоцерківський «Арсенал», примарні сподівання, що і в «Тернополі» ще не прийняли остаточного рішення», нівелюються не тільки конкретними листами керівників цих футбольних клубів з повідомленням про зняття з розіграшу (із неминучим негайним звільненням гравців і тренерів), а й самою поведінкою чиновників від футболу. Не полінуйтеся завітати на офіційний сайт ПФЛ України. В календарі 6—7-го турів уже і згадки не знайдете не лише про матчі за участю тих же «Арсеналу» з «Тернополем», а і житомирського «Полісся», яке через «тимчасові» фінансові труднощі звернулося з проханням перенести на невизначений строк двобій у Чернівцях із «Буковиною».

Отож і вийшло, що минулої суботи вдалося провести лишень два поєдинки сьомого туру. Миром розійшлися «Львів» і вінницька «Нива» — 1:1. А підсилені вихованцями тернопільського футболу незаперечні лідери групи з волочиського «Агробізнесу», хоча і в напруженій боротьбі, здолали на своєму полі земляків із хмельницького «Поділля» — 2:1.

Серед наших земляків цього разу відзначився Тарас Пліс, який на 78-й хвилині забив переможний гол. У грі також узяли участь Андрій Дубчак, Сергій Атласюк, Андрій Кухарук, Андрій Скакун, Богдан Семенець та Ігор Курило, який уперше вийшов на поле у футболці «Агробізнесу» на 90-й хвилині, замінивши Кухарука. За лічені хвилини до фінального свистка «гірчичника», щоправда, не встиг отримати. Зате львівський арбітр Роман Блавацький на 86-й хвилині покарав жовтою карткою Андрія Дубчака.

У запланованому на найближчу суботу, 26 серпня, восьмому турі щонайменше три поєдинки все-таки відбудуться. Серед них і домашня зустріч тернопільської «Ниви» у Вишнівці з чернівецькою «Буковиною». Проанонсований і матч «Полісся» з «Агробізнесом». От тільки чи вийдуть суперники на поле?

Нарешті інформація про те, що підопічні Сергія Задорожного через вимушену паузу в сьомому турі, викликану зняттям з турніру «Тернополя», заповнили товариською грою у Великих Гаях з місцевим «Агроном-ОТГ». Нічия — 1:1.

На фото: вимушену паузу гравці тернопільської «Ниви» заповнили товариським поєдинком з «Агроном-ОТГ».

Фото із сайту ФК «Нива»