Понад сто мільйонів

Упродовж семи місяців цього року від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, до зведеного бюджету надійшло 102,9 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомив виконувач обов’язки начальника Тернопільської ОДПІ Сергій Бабій.

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України суб’єкти господарювання, залежно від своєї діяльності, можуть обрати одну із чотирьох груп єдиного податку. Ставки податку для платників першої групи встановлюється у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017-му — 160 гривень); для платників другої — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017-му — 640 гривень); для третьої групи — у відсотках до доходу (відповідні ставки) — три відсотки із сплатою податку на додану вартість та п’ять відсотків — без сплати ПДВ.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ