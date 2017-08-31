Порозуміння так і не знайшли

Сьомий тур чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги очікувано завершився неявкою київських динамівців на виїзний матч із «Маріуполем». Замість принципового двобою з лідером підопічні Олександра Севидова, за присутності керівництва Федерації футболу України і понад шести тисяч глядачів, провели дружній поєдинок із збірною ветеранів України.

Останні, звісно ж, теж не втомлювалися повторювати, що Маріуполь — одне з найбезпечніших в Україні міст. Та суті справи це не змінює. За умови присудження динамівцям технічної поразки, керівництво клубу звертатиметься до міжнародних незалежних спортивних судових інстанцій. І, варто визнати, має хороші шанси довести свою правоту. Адже, на відміну від чиновників федерації, силові структури держави не рекомендували проводити зустріч на території, максимально наближеній до місця проведення бойових дій.

А лідерство тим часом захопили гравці донецького «Шахтаря», які знову довели свою перевагу над суперником під завісу матчу. Цього разу виїзного з рівненським «Вересом», проведеного на «Арені «Львів» — 2:1. З інших же результатів привертає увагу впевнена перемога луганської «Зорі» над одеським «Чорноморцем» — 5:0. Не так завдяки злагодженим діям підопічних Юрія Вернидуба, як надзвичайною пасивністю їхніх суперників. Ні для кого, мабуть, не секрет, що моряки з початком нового сезону ніяк не можуть вийти з глибокої кризи. Ще у двох зустрічах гості довели свою перевагу завдяки єдиному влучному ударові: «Сталь» — «Зірка» — 0:1, «Олександрія» — «Ворскла» — 0:1. А львівські «Карпати» і донецький «Олімпік» розійшлися миром — 0:0.

Чемпіонат України взяв двотижневу паузу, під час якої національна збірна України проведе два чи не найвідповідальніші матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року. У суботу, 2 вересня, в Харкові поміряється силами із збірною Туреччини, яку не так давно очолив Мірча Луческу. А у вівторок, 5 вересня, виїзний поєдинок із збірною Ісландії. У складі підопічних Андрія Шевченка і новоспечений гравець дортмундської «Борусії» Андрій Ярмоленко. За повідомленнями засобів масової інформації, «Динамо» продало свого лідера за 25 мільйонів євро.

У суботу, 2 вересня, також зустрінуться Фінляндія — Ісландія, Хорватія — Косово, у вівторок, 5 вересня, Туреччина — Хорватія, Косово — Фінляндія.

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