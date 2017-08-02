Тернопільці запитують під час Інтернет-конференції

Виникла необхідність зробити ідентифікаційний код для дворічної дитини. Які документи для цього потрібно?

Оскільки, дитина ще неповнолітня, виробити реєстраційний номер облікової картки (так він правильно називається) для неї може однин з батьків або усиновитель, опікун чи піклувальник. Для цього до податкової інспекції необхідно подати облікову картку за формою № 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації в Державному реєстрі. Також потрібен документ, що посвідчує особу, з необхідними для реєстрації реквізити: прізвище, ім’я, по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, громадянство. Маю на увазі свідоцтво про народження дитини. Також обов’язково візьміть документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Звернутися ж необхідно до нашому Центрі обслуговування (вікна №№ 17—18). Нагадаю, що Центр працює з понеділка по четвер з 9-ї до 18-ї години, в п’ятницю — з 9-ї до 16-ї години 45-ти хвилин, у суботу — з 9-ї до 13-ї години. Обідня перерва — з 13-ї до 13-ї години 45-ти хвилин.

Три дні тому став підприємцем. Подав заяву на третю групу єдиного податку. Коли видадуть витяг з Єдиного державного реєстру?

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження запиту. Сам же витяг діє до внесення змін до Реєстру.

У мене закінчився термін дії електронних ключів. Хочу подати заново, але чув, що для необхідно подати якісь нові документи. Справді?

Так, наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 29 червня цього року за номером 88 затверджено нові форми реєстраційних документів. Цей наказ набрав чинності з 10 липня.

Переглянути і завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна в розділі «Реєстрація користувачів» офіційного інформаційного ресурсу Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (www.acskidd.gov.ua). Телефон для довідок — 23‑53-61.

Наскільки знаю, тим громадянам, які мають право на податкову знижку, не було потреби поспішати подати декларацію до першого травня. Чи щось змінилося?

Нічого не змінилося. Платник, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками 2016 року, має право впродовж усього 2017 року подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси. Нагадаю також і про те, що, коли до кінця року не скористатися правом на податкову знижку, на наступні податкові роки воно не переноситься.

Достатньо заповнити Декларацію про майновий стан і доходи, надати копії підтверджуючих документів, що засвідчують понесені витрати, і подати їх до Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. До речі, в Центрі вам можуть надати практичну допомогу в заповненні декларації. Телефон для консультацій — 43-46-46.

Нещодавно став підприємцем, одразу виготовив електронні ключі та маю намір подавати звітність електронними засобами зв’язку. От лишень поки не знаю, як це робити. У вашому Центрі можу проконсультуватися?

Звичайно, в Центрі обслуговування платників є спеціально облаштовані комп’ютеризовані робочі місця для платників, з яких зможете подати звітність. Коли щось вам буде незрозуміло, наш фахівець надасть допомогу.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ