Штрафи відмінили

Повідомлення від Тернопільської ОДПІ. Набрав чинності Закон України від 13 липня 2017 року «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платників податків».

Відповідно до нього тимчасово, до 31 грудня 2017 року, в разі втрати та/або пошкодження інформації (у тому числі і тої, яка міститься в базах даних обліку платника податків) унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платника податків та за наявності документів, що підтверджують зазначені події, платник податків протягом десяти календарних днів із дня набрання чинності цього Закону зобов’язаний письмово повідомити податковий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Податковим кодексом України для подання податкової звітності.

Документами, які підтверджують несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж платника податків, зокрема, є копії заяви до правоохоронних органів або повідомлення про кримінальне правопорушення та документу, що підтверджує її прийняття і реєстрацію тощо.

Відповідно пункту 6.10 наказу Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», в разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітності керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ