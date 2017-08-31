Іронії долі і… жеребкування

Відразу за відбірковими матчами національних збірних до чемпіонату світу 2018 року стартують і групові турніри Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Після проведеного в Монако жеребкування єдиний представник України в Лізі чемпіонів, донецький «Шахтар» потрапив до групи «F».

Суперники чемпіонам України дісталися не з полохливих — «Манчестер Сіті» (Англія), «Наполі» (Італія), «Фейєнорд» (Голландія).

Перший свій поєдинок гірники проведуть уже в середу, 13 вересня. У Харкові прийматимуть «Наполі». Далі — виїзна гра з «Манчестер Сіті» (26 вересня), ще один виїзд у гості до «Фейєнорда» (17 жовтня) і матч-відповідь із голландцями в Харкові, який відбудеться в середу, 1 листопада. Передостання, виїзна гра з «Наполі» запланована на 21 листопада. А завершить «Шахтар» груповий турнір домашньою зустріччю з «Манчестер Сіті», яка відбудеться в середу, 6 грудня.

В інших семи групах Ліги чемпіонів силами поміряються:

група «А»: «Бенфіка» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Базель» (Швейцарія), ЦСКА (Росія);

група «В»: «Баварія» (Німеччина), «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Андерлехт» (Бельгія), «Селтік» (Шотландія);

група «С»: «Челсі» (Англія), «Атлетико» (Іспанія), «Рома» (Італія), «Карабах» (Азербайджан);

група «D»: «Ювентус» (Італія), «Барселона» (Іспанія), «Олімпіакос» (Греція), «Спортинг» (Португалія);

група «Е»: «Спартак» (Росія), «Севілья» (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Марибор» (Словенія);

група «G»: «Монако» (Франція), «Порту» (Португалія), «Бешикташ» (Туреччина), «Лейпциг» (Німеччина);

група «Н»: «Реал» (Іспанія), «Борусія» (Дортмунд, Німеччина), «Тотенхем» (Англія), АПОЕЛ (Кіпр).

А за результатами проведеного днем пізніше там же, у Монако, жеребкування групового етапу Ліги Європи учасників поділили на дванадцять груп. Якщо не за іронією долі, то за іронією жеребкування київським динамівцям у групі «В» знову доведеться помірятися силами зі швейцарським «Янг Бойз», якому поступилися в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Два інші конкуренти — «Партизан» (Сербія) і «Шкендербеу» (Албанія).

А луганська «Зоря», яка потрапила до групи «J», змагатиметься з іспанським «Атлетиком», німецькою «Гертою» і шведським «Естерсундом».

Календар ігор за участю двох українських клубів:

14 вересня, четвер

«Динамо» — «Шкендербеу»

«Зоря» — «Естерсунд»

28 вересня, четвер

«Партизан» — «Динамо»

«Атлетик» — «Зоря»

19 жовтня, четвер

«Динамо» — «Янг Бойз»

«Зоря» — «Герта»

2 листопада, четвер

«Янг Бойз» — «Динамо»

«Герта» — «Зоря»

23 листопада, четвер

«Шкендербеу» — «Динамо»

«Естерсунд» — «Зоря»

7 грудня, четвер

«Динамо» — «Партизан»

«Зоря» — «Атлетик»

Після завершення групових турнірів у Лізі чемпіонів, нагадаємо, по дві кращі команди продовжать боротьбу на стадії плей-оф, а третя перейде до Ліги Європи. Натомість у самій Лізі Європи суперники змагатимуться за дві чільні позиції, які теж дасть змогу вийти до стадії плей-оф турніру.

Фото з вільних джерел