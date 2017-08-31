№35 від 31 серпня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 31 серпня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 31 серпня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
В Тернополі тривають ремонтні роботи електромереж. У зв’язку з цим деякі будинки міста відключать від електропостачання.
Драмтеатр Завітайте 11 лютого на перегляд комедії Р. Куні «Смішні гроші». Наступного дня вашій увазі музична комедія Я. Барнича «Гуцулка Ксеня», 14 лютого — музична комедія «Летюча миша» (за однойменною оперетою Й. Штрауса), 15 лютого — музична комедія С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», а 16 лютого — комедія М. Куліша «Мина Мазайло». Поч. вистав о […]
Уже стало звичним, що на сесію облради приїжджають люди з різних міст і сіл Тернопілля. Вони надіються, що депутати вникнуть у суть їхніх проблем та допоможуть. Приїхали і в середу, на чергове засідання п’ятої сесії. Цього разу — з клопотами, так би мовити, медичного характеру. Представникам Зборівського й Чортківського районів надали слово на початку сесії. […]