№35 від 31 серпня 2017 року

Уже стало звичним, що на сесію облради приїжджають люди з різних міст і сіл Тернопілля. Вони надіються, що депутати вникнуть у суть їхніх проблем та допоможуть. Приїхали і в середу, на чергове засідання п’ятої сесії. Цього разу — з клопотами, так би мовити, медичного характеру. Представникам Зборівського й Чортківського районів надали слово на початку сесії. […]