СВІЙ ГЕНЕРАЛ — ЗАМІСТЬ КРИВАВОГО. 31 липня комісія Київради відхилила петицію про скасування перейменування проспекту Ватутіна. Тож, як написав у «Фейсбуці» депутат Київради Юрій Сиротюк, «Шухевичу у Києві бути». Сиротюк також обстоює ідею звернення до родини Ватутіна про передачу їй його останків, або ж перепоховання їх з Маріїнського парку на одному з цвинтарів України. Генерал армії Микола Ватутін командував Першим Українським фронтом і восени 1943 року брав участь у битві за Дніпро і взятті Києва. Героїчною ту битву назвати важко, адже вона супроводжувалась сотнями тисяч безглуздих жертв. Історик В. Сергійчук пише: «Ватутін кидав сотні людей без зброї під німецькі танки. Особливо на території України. І тільки завдяки «гарматному м’ясу» такі генерали, як Ватутін, вигравали битви». Навіть офіційна радянська пропаганда називала кількість жертв цієї операції на рівні 417 тисяч солдатів та офіцерів Червоної армії. Деякі вчені вважають, що реальні втрати наближаються до мільйона.

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ОПИРАЮТЬСЯ І СВОЇ, І ЧУЖІ. Перейменуванню проспекту Ватутіна чинять опір не лише певні політичні сили в Україні, а й за її межами. У липні цього року ізраїльський парламент звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням скасувати рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна. У листі депутата К. Развозова зазначається, що це рішення підтримали представники єврейської громади України і головний рабин України. Подібний лист надійшов і на адресу прем’єр-міністра В. Гройсмана. «Якби українські депутати так само проявляли затятість у просуванні проукраїнських ідей, як їхні колеги з-за кордону демонструють настирливість у запереченні права нашої держави на власний шлях розвитку, тоді й Україна домоглася б, напевно, значно більших звершень», — зазначає «Україна молода».

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У ВІСІМКУ КРАЇН СВІТУ із найнижчими показниками вакцинації дітей потрапила й Україна. Про це йдеться у дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров’я. Щеплення від дифтерії, правця та коклюшу в нас отримали менше 50 відсотків дітей. Гірше вакциновані лише діти Центральноафриканської Республіки, Чаду, Гвінеї, Нігерії, Південного Судану і Сирії. Вакцинація дає змогу щороку рятувати від смерті до трьох мільйонів дітей, стверджують експерти Організації Об’єднаних націй.

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«СТРАШИЛКИ» ВІД МЕДВЕДЧУКА. У Києві громадський рух «Український вибір — Право народу», очолюваний проросійським політиком Віктором Медведчуком, провів науково-практичну конференцію, присвячену 1029-й річниці хрещення Русі. Проте мова на ній велася головним чином про шкоду євроінтеграції. В ухваленій резолюції учасники конференції засудили дії нинішньої євроінтеграційної влади України, «які штовхають її до нагнітання ворожнечі та ненависті». «Вважаємо, що продовження насильницького втягування України в європейське співтовариство є злочином не тільки перед пам’яттю наших предків, а й невблаганно веде до цивілізаційного та національного краху».

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А ТИМ ЧАСОМ… У липні 2013 року в Києві з ініціативи руху «Український вибір» В. Медведчука відбулася міжнародна конференція «Православно-слов’янські цінності — основа цивілізаційного вибору України» за участю В. Путіна. Останній тоді ще носив маску «голуба миру» і промовляв до учасників конференції: «Ми, Росія і Україна, завжди були єдині, саме в цій єдності полягає наше майбутнє. Україна була і є провідною країною, яка дала світові великих вчених, конструкторів, творців, культурних діячів. Саме на цій землі, в Києві, був зроблений ключовий для всіх слов’янських народів цивілізаційний вибір розвитку — саме тут 1025 років тому відбулося хрещення Русі. Ми завжди поважали і будемо поважати вибір наших українських партнерів, колег, друзів і братів, яким би він не був. Хочеться, щоб цей вибір був правильним…» А вже через рік Росія пішла на Україну війною, бо вона зробила «неправильний» вибір.

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БІДНА, БІДНА РОТАРУ… Сьомого серпня співачці Софії Ротару виповнилося 70 років. У цей день її директор Сергій Лавров розповів, чому вона не гастролює в Росії та Україні, а веде «самотній спосіб життя». За його словами, Софія Михайлівна не хоче брати участі у «політичних інтригах». Вона не дає інтерв’ю, хоча їй пропонують солідні гонорари за телевізійну сповідь в домашній обстановці. Категорично не хоче цього, бо якщо її інтерв’ю з’явиться на телебаченні Росії, то в Україні її розірвуть. На жаль, вона стала жертвою політичної ситуації», — зазначив директор Ротару.

За інформаціями видань «Україна молода», RISU, «Газета по-українськи», «Релігія в Україні», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел