НАЙВРАЗЛИВІШІ — МОЛОДІ СІМ’Ї З ДІТЬМИ. За інформацією Інституту демографії НАНУ, найбільше матеріально забезпечених людей в Україні серед вікової категорії 45—65 років. У цьому віці людина, яка реалізувалася у професійному та особистому житті, нарешті починає отримувати дивіденди від власних досягнень. А ще у багатьох, крім зарплати, з’являється нове джерело доходу — пенсія. Найвразливіша соціальна група в Україні — молоді сім’ї з дітьми. Поява другої дитини збільшує ризик потрапити в категорію бідних у півтора-два рази. На дві зарплати (або навіть одну, якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною) треба прогодуватися вже чотирьом особам.

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«ЛІКАРЮ! ЗЦІЛИСЯ САМ!» «ГПУ своїх не здає. До речі, як там справа «діамантових прокурорів»? У нас біля кожного мегаполісу, обласного та районного центрів розкинулися пишні маєтки з палацами, немало з яких належать прокурорським працівникам. Та й автомобілі, на яких багато з них їздить, аж надто хороші. І напевно, у них, як і у депутатів, є деякий дисбаланс між прибутками і витратами. Може, Юрію Віталійовичу, простіше було б розпочати зі своїх, тоді б справи і з чужими веселіше пішли. Наприклад, з нашими корумпованими борцями, що окупували телеканали, проти корупції. Спритні хлопчики та дівчатка з багатомільйонними капіталами, з шикарними столичними квартирами, походження яких не можуть виразно пояснити, вчать усю країну, як їй жити… Блукання цих діячів ефірами повністю дискредитує всі антикорупційні зусилля України», — зазначає «День».

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ТІЛЬКИ ФАКТИ. 68,6 року — такий середній вік тривалості життя українців при середньосвітовому 71 рік. Особи чоловічої статі в нас у середньому живуть лише 62,8 року — цей показник є одним з найнижчих у світі. За даними соціологічного опитування групи «Рейтинг», 37 відсотків українців підтримують створення єдиної помісної церкви, 18% — проти; 23% — байдужі до цієї ідеї, стільки ж не визначилися з відповіддю.

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ХРЕСНА ХОДА ЧИ ХРЕСТОВИЙ ПОХІД? До річниці Володимирового хрещення Русі Київський і Московський патріархати УПЦ провели уже традиційні «хресні ходи». Ось як «Літературна Україна» описує ходу УПЦ (МП): «Вразила чисельність силовиків — стільки їх не було навіть на традиційному марші ОУН—УПА. Дорогу — перекрили, під арками у дворах будинків судомно спалахували мигалки МНС. Раптом важко вдарили грізні лаврські дзвони — і синхронно-гарячково зашипіли поліцейські рації. З боку Маріїнського парку повзла колона — з хоругвами та іконами… Вулицю затопив строкатий натовп. Ці люди, як правило, не кияни. Серед вірян МП панує атмосфера обложеного міста. Левова частка — жінки, що подолали 50-річний меридіан. Їхні обличчя похмурі, безрадісні. Ідуть вони.., мов втомлена вервечка робітників після фабричної зміни… Поза візантійською муштрою вони маленькі люди. У кожного своя, прикладна, побутова, за висловом Яна Твардовського, — «сіра, як горобець, святість».

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«КРАСА ПРАВОСЛАВ’Я» — не у пізньоантичній літургійній стилістиці, а в непорушності моральних імперативів. Сила історичного українського православ’я — не у традиціоналізмі, а у його широті і бароковій відкритості. У цьому ж, до речі, полягає і його головна відмінність від православ’я московського. Трансформація має полягати у засвоєнні відомої максими блаженного Августина: «У головному — єдність, у другорядному — свобода і у всьому — любов». Це і є програма церковного відродження. Ця тріада єдності, свободи і любові лежить у підмурку західної цивілізації. Саме завдяки їй Європа прийняла сотні тисяч мігрантів. Доки цей августинівський принцип не стане панівним у православному світі, «ювілейні» церковні акції будуть нагадувати рєпінський «Крестный ход в Курской губернии», — робить висновок «Літературна Україна».

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СУМНО АЖ ЗА КРАЙ. Нещодавно у світовій пресі до Президента Порошенка вперше вжили слово «диктатор». Стаття всесвітньо відомої журналістки Дайан М. Френсіс містить нещадний епікриз: «Демократія і верховенство закону кинуті під коток українським диктатором Порошенком». Приводом для такого висновку стало позбавлення громадянства реформатора Саакашвілі. На початку свого президентства Порошенко запросив Саакашвілі в Україну «як чудового давнього друга». Той очолив Одеську облдержадміністрацію. Але дуже швидко лояльний до гаранта криміналітет дев’ятим валом став проти реформатора. Саакашвілі пішов з посади і розгорнув широку критику усієї системи. З цього моменту колишній друг став нелюбим. Мустафа Наєм написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що «позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства — це найабсурдніше, що міг зробити Порошенко… Абсурднішою була тільки посадка Юлії Тимошенко за часів Віктора Януковича».

За інформаціями видань «Високий Замок», «День», «Україна молода», «Літературна Україна», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел