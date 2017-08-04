«Літературний Тернопіль», 2017, № 3

ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО ЖУРНАЛУ ВІДКРИВАЄ ДОБІРКА ПОЕЗІЙ ІГОРЯ ФАРИНИ (М. ШУМСЬК). ОПУБЛІКОВАНІ ТАКОЖ ПОЕТИЧНІ ТВОРИ ОКСАНИ ДЯКІВ (М. ЗАЛІЩИКИ), ВАЛЕРІЯ ДІДУХА ТА ІГОРЯ ГАВРИЩАКА (ОБИДВА — М. ТЕРНОПІЛЬ), ЛЕСІ ЛЮБАРСЬКОЇ (М. БОРЩІВ).

Мала проза представлена есеєм Володимира Дячуна «Провінційні богемники», новелами автора цих рядків «Жорстокі ігри дорослих» та «Чому тремтіли ноги» і Неоніли Крем’янчанки «Українська мадонна» (усі автори — тернопільці), оповіданням Оксани Максимишин із села Голгочі на Підгаєччині «Жінка, яка кається». Під рубриками «Із блокнота письменника» — розмисли Валентини Семеняк (с. Великі Гаї Тернопільського району), «Мемуаристика» — спогади Тетяни Дігай (м. Тернопіль) про початки діяльності обласного літературного об’єднання. У «Великій прозі» — закінчення роману тернополянки Галини Шулим «Коли пече зрада».

Літературна критика представлена рецензіями Петра Сороки на збірку віршів Стефанії Білик «Перше побачення» та Віктора Палинського на книжку поетичних рефлексій Михайла Барабаша «На другій авеню». «Поличка бібліофіла» репрезентує видання Тамари Гнатович, Ганни Костів-Гуски, Оксани Дяків і Богдана Андрушківа. Під рубрикою «Духовні обереги» — роздуми письменника і священика о. д-ра Василя Погорецького (м. Копичинці) «Люстрація між раєм і пеклом».

«Художником номера» є знаний тернопільський митець Микола Пазізін, репродукціями його живописних робіт і графіки проілюстроване це число часопису. Аналітичну статтю про нього подала мистецтвознавець Наталія Собкович. Про мистецький конкурс «На крилах надії» пам’яті наймолодшого Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича, що відбувся під орудою заслуженого художника України Євгена Удіна, розповідає Володимир Дяков.

Під рубриками «Подвижники нації» — статті Дарії Чубатої про Пантелеймона Куліша та Лесі Білик про письменницю-емігрантку зі Зборівщини Лесю Лисак-Тивонюк; «Незабутні» — спогад народного художника України Богдана Ткачика про поета Ярослава Павуляка. Журнал пошановує двох письменників-ювілярів — прозаїка та вченого Богдана Андрушківа і поетесу й перекладачку Ганну Костів-Гуску — есеями відповідно Миколи Ткачука і Степана й Ганни Татарських.

В «Історичній белетристиці» започатковано публікацію історика й краєзнавця Олега Клименка «Там за Збручем, на східних кресах» (трагікомічна хроніка з 1939 року). Часопис продовжує публікацію спогадів колишнього політв’язня прокомуністичного режиму світлої пам’яті Василя Шандрука «Неволя і доля». За традицією широко представлений інформаційний блок «День за днем — у скарбницю духовності».

Нагадуємо, що передплата на літературно-мистецький і громадсько-політичний журнал «Літературний Тернопіль», який виходить раз на квартал, триває, і її можна оформити в кожному відділенні «Укрпошти». Передплатні індекси — 99997 (в обласному каталозі) та 37501 (у всеукраїнському каталозі).

Богдан МЕЛЬНИЧУК,

головний редактор журналу «Літературний Тернопіль».

Фото з архіву “ВЖ плюс”