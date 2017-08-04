Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Світ духовності  |  Україна  |  Під покровительством Пантелеймона
04.08.2017 автор:  Вільне Життя

Під покровительством Пантелеймона

Якось юнак побачив на вулиці мертву дитину, яку вкусила єхидна. Він зупинився біля тіла, вкляк і, розуміючи, що не може нічого вдіяти, почав молитися. Юнак твердо постановив: якщо його молитва поверне дитину до життя, він стане послідовником Ісуса Христа і прийме хрещення. І сталося диво: маля поворухнулося і за мить розплющило очі. У той же час єхидна, яка все ще була поруч тіла дитини, розлетілася на шматки.

Цим юнаком був Пантолеон, який у хрещенні отримав ім’я Пантелеймон. Його пам’ять церква вшановує 9 серпня.

Згідно з церковним переданням, великомученик і цілитель Пантелеймон народився в Нікомидії в сім’ї язичника Євсторгія. Мати була християнкою, тож хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик був ще маленьким. Батько віддав хлопчика спершу в початкову язичницьку школу. Після її закінчення юнак подався опановувати лікарське мистецтво у відомого в Нікомидії лікаря Євфросина. Хлопець успішно здобував нові знання, так що чутки про його здібності дійшли до імператора Максиміана, і той захотів бачити Пантелеймона при своєму дворі.

У той час в місті таємно проживали послідовники Христа Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, що вціліли після спалення 20 тисяч християн у Нікомидійській церкві в 303 році. Якось Єрмолай покликав Пантолеона до своєї оселі і розповів про християнську віру. Після цього хлопець почав відвідувати пресвітера і детальніше ознайомлюватися із християнським ученням. Коли йому вдалося зробити чудо оживлення мертвої дитини, юнак охрестився й отримав нове ім’я, що в перекладі означало «всемилостивий». Невдовзі і його батько-язичник, побачивши, як син іменем Христа зцілив сліпого, вирішив охреститися.

Пантелеймон після смерті батька присвятив життя піклуванню про хворих, вбогих, він безоплатно лікував усіх, хто звертався до нього з різними недугами. Багато людей залишали відомих лікарів і йшли до Пантелеймона. Із заздрощів ті поскаржилися імператору на цілителя, мовляв, лікує християнських в’язнів. Правитель спершу умовляв Пантелеймона відмовитися від християнської віри і принести жертву ідолам, однак той відмовився і демонстративно на очах Максиміана молитвою зцілив хворого. Розлючений імператор наказав чоловіка стратити, а святого віддав на тортури.

Його віддали на розтерзання диким звірам, однак ті лиш лизали Пантелеймону ноги. Люди, побачивши таке чудо, почали славити Бога. Максиміан у гніві віддав наказ стратити всіх, хто визнавав християнського Бога. А Пантелеймонові розпорядився відтяти голову. За переданням, коли мученику відсікли голову, із рани потекло молоко, а оливкове дерево, до якого був прив’язаний святий, на момент смерті вкрилося плодами. Багато присутніх при страті увірували в Христа. Тіло, яке кинули у вогонь, залишилося неушкодженим. Його невдовзі поховала християнська спільнота.

Пантелеймона вважають покровителем лікарів, а також воїнів. Існує багато молитов до святого в наміренні за видужання хворих.

В Україні, за народними віруваннями, на свято Пантелеймона (його ще називали Палієм) остерігалися братися за будь-яку роботу, щоб він «не побив за це громом». А в давнину особливо боялися грози і вважали, що «хто на Палія працює, у того гроза спалить хліб».

Підготувала О. ЯКУШКО.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини