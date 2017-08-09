ПОКИ ЇДНІ ДУМАЮТ, ДРУГІ РОБЛЯТ

Сусідка, та, про яку я вам колись розказував, же комп’ютер має і в Інтернеті сидит, якось прийшла до мене спробувати молочний хліб (рецепт повім нижче). Слово по слові, й вона каже: «Слухай, мені їдна коліжанка на днях скинула по Інтернеті посилання на оті сайти, же в «ЛНР» і «ДНР» є. Та як вони нас паплюжат! Та шо вони про нас пишут! І чось ті сайти ніхто не забороняє! Та я буду листа до Президента писати, жеби шось зробив!»

Поки влада щось робитиме, ми беремсі до свого діла. Казав я вам про молочний хліб, тож будемо його рихтувати.

Для тіста нам тре 370 грам муки, 250 мілілітрів молока, 50 грам масла, 70 — цукру, 25 — кукуру-дзяного крохмалю, пів чайної лижки солі, штири грами сухих дріжджів і чайна лижка ваніліну. У баняку розмішайте молоко, ванілін, сіль і крохмаль. Головне — аби грудочок не було. Поставте баняк на вогонь і на середньому вогні доведіть масу до загустіння. Постійно помішуйте і не дайте їй закипіти. Коли суміш почне гуснути, зніміт із плитки, дайте масло і вимішайте, жеби воно сі розтопило. Переляйте масу в миску, най стигне. Тоди всипте муку, цукор і дріжджі. Замісіт мнягке тісто. Поділіт його на дві частини. З їдної сформуйте кулю, поставте в миску і накрийте рушничком, най підкисає. Другу поділіт наполовину. В першу частину дайте 15 грам какао і столову лижку молока, вимішайте, жеби тісто було однорідне, і тоже сформуйте кулю та й накрийте. В другу частину тіста дайте тілько 5 грам какао і лижку молока. Тутка тісто буде світлішим. Скачайте його в кулю і лишіт підкисати. Десь за півтори години можете братися до роботи. Кажну кулю поділіт на шість або сім частин. Возьміт форму як на кекс, змастіт і приступайте до роботи. Із частинок того тіста, де було 5 грам какао, сформуйте ковбаски. Розкачайте частинки темного тіста так, жеби ті ковбаски можна було ними загорнути, кажну окремо. Теперка розкачуємо біле тісто, і вже ним загортаємо щойно зроблені ковбаски. Вийде шість (або сім, залежно від того, на кілько частин ви тісто ділили) ковбасок, в кожній буде по три кольори тіста. Розтягніть їх так, жеби вони по довжині були вдвічі довші, ніж форма. Розріжте тоди їх пополовині і викладіт у форму, чергуючи кінці цільні і на місці зрізу. Лишіт тісто на годину-дві підойти. Тоди розігрійте духовку до 170 градусів і печіт хліб 40 хвилин, ще можете сірничком чи, що ліпше, довгою зубочисткою перевірити — спеклосі або нє. Як розріжете буханку, то зобачите, же вона вийшла смугаста, як тигрик.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича