Про «дудариків», цвітну капусту і мнясо

Добудував си сусід до хати пару квадратів: і кухня невеличка влізла, і на ванну місця вистачило, і навіть метр на туалет сі знайшов, бо ж кілько можна вічно надвір бігати. А теперка чухає хлоп голову: перевищив ліміт, тре податки платити. Отримав квитанцію зо сільради і каже мені якось: «Ну дивисі, де ж тутка справедливість? Не їв, не пив, складав до купки гроші, жеби купити будматеріали. Майстрів не наймав, бо дорого, всьо сам робив. І розчин калатав, і мурував, і штукатурив, і стелю заливав. А теперка всьо то, же з оподаткованої зарплати наскладав, знов оподатковуют. Чо ж так?!» Ну що я йому скажу? Ніц. Бо і справді смішно. Хто за границьою чи має прибутковий бізнес, той може си вигнати хату за два-три роки. І навіть як забагато квадратних метрів набудує, то матиме з чого платити. А бідний хлоп як захтів трошка поліпшити собі умови життя, то його ще й податками обклали по другому разу. Хоць бери та й живи в псячій буді й нікуди не рипайсі.

Каже мені якось знайома: «Ти Путіну в дудку граєш, бо нашу владу критикуєш». Ну, чисто, як то колись по телевізору крутили: хто не за владу, той проти неї. А як не критикувати, коли дихати вже нема чим? Тутка тре на неї тиснути, жеби про людей думала, а не тілько про себе. А Путіну всі оті наші зітхання-нарікання здалисі, як дишло до танка. Він має своїх впливових «дудариків» цілу купу.

Поки вони «дудят», ми беремсі за роботу. Я колись із цвітної капусти багато різних страв рихтував. І тушив її, і смажив, і запіканки робив. Нинька хочу сі поділити рецептом фаршированої капусти з мнясом.

Отже, беремо їдну середну капустину, 300 грам мняса, їдну цибулинку, яйце, 150 грам майонезу, сіль, перец і пучку зеленини (кріп, петрушка). Капусту поставте в глибокий баняк, заляйте водою, по-ставте на вогонь. Як вода закипит, дайте капку солі і на малім вогні варіт капусту хвилин 10—15. Тоди поставте цвітну в друшляк, най стікає. Тоди возьмітьсі за мнясо. Змеліт його на м’ясорубці разом із цибульою, вибийте яйце, додайте дрібно порізану зеленину, посоліт і поперчіт до смаку. Як капуста вистигне, перекладіт її на дошку. Фарш акуратно запихайте поміж суцвіття, жеби заповнити всі порожнини. Тоди перекладіт у чавунну форму, змастіт капусту майонезом (форму не забудьте помацкати олією чи смальцем). Розігрійте духовку до 200—220 градусів і печіт капусту 40—45 хвилин, жеби зверха золотиста шкірочка сі утворила. Тоди чекаєте, закім вистигне, і наминаєте.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича