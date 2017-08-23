У «Гармонії» з безробітними обговорили ефективність самопрезентації

На серпневому засіданні жіночого клубу «Гармонія», що діє при Тернопільському міськрайцентрі зайнятості, мова йшла про ефективність самопрезентації, як першого кроку до успішного працевлаштування. Адже на кожне хороше робоче місце претендує, як правило, кілька кандидатів.

Саме тому, самопрезентація кандидата має бути чіткою, продуманою та ефективною. Важливо, щоб під час співбесіди з шукачем роботи у працедавця склалося лише позитивне враження і відповідь була: «Так!».

«Рішення про прийом на роботу того чи іншого претендента приймається найчастіше із урахуванням особистого враження, яке є основним при знайомстві, – наголосила фахівець міськрайонного центру зайнятості Інна Лісовська. – Об’єктивні параметри (досвід, освіта, уміння, навички), звичайно, впливають на рішення щодо працевлаштування. Однак, особисте враження, що виникає в ході співбесіди (тобто, те, як прорекламує себе претендент) не тільки робить помітний вплив, але частіше за все є доленосним. Існує відомий вислів: «У вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження». Саме у ньому криється секрет майбутнього професійного успіху».

Фахівець ТМРЦЗ порадила присутнім на засіданні запам’ятати, що під час бесіди з роботодавцем потрібно почуватися спокійно і впевнено.

А от сімейний психолог Оксана Дробніцька, яка взяла участь у заході, ознайомила безробітних жінок із психологічним боком самопрезентації. Зокрема, зі слів психолога, всі проблеми дорослої людини мають глибоке коріння з дитинства.

«Наші страхи, невпевненість, нерішучість – все те, що заважає під час самопрезентації, потребує роботи над життєвими помилками, – сказала пані Оксана. – Першим позитивним кроком у цьому є «сприйняття себе такою, якою я є» (зі всіма плюсами та мінусами). Адже кожна людина неповторна. Наступний крок – «полюбіть себе». Саме тоді сформується адекватна самооцінка. Менше хвилювання, більше впевненості та позитиву».

Окрім того, психолог зауважила, що треба чітко виставляти плани на майбутнє, активно рухатися до мети. У ході самопрезентації більша половина позитивного результату залежить не від того, що сказано, а від того, як це зроблено.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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