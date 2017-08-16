УКРАЇНУ ЄДНАЮТЬ МИСТЕЦТВОМ

«НЕХАЙ УСІ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНЦІВ БУДУТЬ УСМІХНЕНИМИ»… ТАКЕ БАЖАННЯ ВИСЛОВИЛА 16-РІЧНА ДІВЧИНКА ЛІЛІЯ ДОРОШЕНКО З ПРИФРОНТОВОГО МІСТА ПОКРОВСЬКОГО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ІНІЦІЮЮЧИ ТОРІК ВСЕУКРАЇНСЬКУ МИСТЕЦЬКО-ПАТРІОТИЧНУ АКЦІЮ «ЗА МИР І ЩАСТЯ В УКРАЇНІ». ІДЕЯ АКЦІЇ ПОЛЯГАЛА В ТОМУ, ЩОБ ДІТИ З УСІЄЇ УКРАЇНИ СПІЛЬНО НАМАЛЮВАЛИ КАРТИНУ МИРУ, ЩО СКЛАДАТИМЕТЬСЯ З ПАЗЛІВ-ОБЛАСТЕЙ, І НА ЯКІЙ БУДУТЬ ЗОБРАЖЕНІ ОБЛИЧЧЯ ЩАСЛИВИХ УКРАЇНЦІВ.

Ідею вдалося втілити в життя, і цьогоріч, заручившись підтримкою Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту та Міністерства освіти і науки України, 31 липня громадська організація «Ти не один» помандрувала з цією картиною обласними центрами України. 10 серпня Картина миру, розміром 4 на 5 метрів, зібрала довкола себе тернополян.

Заступник голови громадської організації «Ти не один» батько Лілії Леонід Дорошенко розповів, що донька хотіла, щоб картина допомогла об’єднати людей зі всіх куточків України.

— Ми запропонували дітям обласних центрів долучитися до створення картини, — зазначив Леонід Іванович. — Основна умова — малюнок має нести позитив. Двадцять п’ять пазлів, із яких вона складається, відіслали у всі області, де охочі малювали щасливих українців. Як на мене, таким чином діти показують нам, дорослим, що вони хочуть жити в об’єднаній щасливій країні.

Представники «Національного реєстру рекордів» зареєстрували кількість усіх авторів картини. Як виявилося, її малювали 9 тисяч 875 осіб. Відтак Картину миру внесли у Книгу рекордів України.

Мандруючи обласними центрами, окрім картини-рекордсменки, українцям демонструють полотна Лілії Дорошенко. Дівчинка малює всього лиш два роки, однак її роботи не дозволяють людям пройти повз і не замилуватися.

— Ліля ніколи не відвідувала художніх шкіл, вона в нас самоучка, — розповідає батько дівчинки. — Від трьох до тринадцяти років вона успішно займалася бальними танцями в Донецьку. Але прийшла війна… Їздити в Донецьк стало неможливо. Ми вирішили, що варто шукати інше заняття. Тож Ліля вирішила спробувати себе в малюванні.

Уже за два роки дівчинка створила понад сто картин. Тричі Ліля займала перші місця на міжнародних конкурсах, була призеркою та переможницею багатьох всеукраїнських змагань. Загалом молода художниця має понад шістдесят нагород. Торік Міністерство культури України допомогло їй організувати персональні виставки у Львові, Одесі, Києві. Цьогоріч у дівчини була персональна виставка у Верховній Раді України, де народні депутати придбали картини. За словами Леоніда Дорошенка, саме за ці кошти стартувала акція, під час якої також продають картини Лілі. Вартість однієї — 5 тисяч гривень. У День Незалежності України в Покровському половину виручених коштів віддадуть на реабілітацію воїнів АТО.

На фото авторки: Леонід ДОРОШЕНКО на фоні Картини миру; роботи Лілії ДОРОШЕНКО.