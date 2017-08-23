«Жіночі історії» тривають

Традиційно до дня народження світлої пам’яті багаторічної ведучої «Калини» Людмили Овсянної, який вона відзначала 24 серпня, ми підбиваємо підсумки конкурсу «Жіночі історії».

Нагадаємо, що він триває у «Калині» постійно і щороку наприкінці літа називає імена трьох переможців. Від торішнього серпня й донині в рамках конкурсу була опублікована 41 історія 19 авторів. Серед них — постійні наші дописувачі Мирослава Середюк і Руслана Цицюра з Тернополя, Раїса Обшарська з Чорткова та Світлана Нестерович із Гусятина, Галина Андруник із Мельниці-Подільської та Соломія Стрижибовт із Королівки Борщівського району, Марія Пожарнюк із Кривенького на Чортківщині, Тетяна Крунь із Городниці Гусятинського району, Ярослав Борсук із Підгайців.

Торік почали активно дописувати до «Калини» Станіслава Яріш із Волі Теребовлянського району, а також її землячка з Микулинців Оксана Петриченко-Трач, котра нині мешкає в Іспанії. Прикрасив нашу сторінку своїми віршованими історіями і Петро Паньків із Монастириської. Дописували до конкурсу «Калини» студенти-практиканти, майбутні журналісти Андрій Міц, Марія Маховка та Ольга Милимка. Серед нових імен — Зеновія Юркевич зі Зборова, Ольга Моцебекер із Василькова на Київщині, Ганна Чемера з Вікна Гусятинського району, Наталя Борисюк із Теребовлі.

За рішенням редколегії газети, третє місце в конкурсі «Жіночі історії—2017» виборола Тетяна Крунь («Хуторянка» (28.12.2016), «Одарка» (1.02.2017), «Байстрючка» (22.03.2017), «Переселенка» (29.03.2017), «Що посієш, те й пожнеш» (7.06.2017)). Друге — Марія Пожарнюк («Незабутня Восколійничка» (28.09.2016), «Жоржини для вчительки» (5.10.2016), «Твоя донька — моя донька» (23.11.2016), «Сумна мелодія старої скрипки» (5.07.2017), «Жінка з того кінця світу» (12.07.2017)). А першу премію отримує Мирослава Середюк за історії «Один десяток літ із дев’яти – втрачений» (19.10.2016), «То й що, як не народжувала…» (24.05.2017), «Наважилася на… щастя» (7.06.2017), «Перше кохання не завше солодке» (28.06.2017), «Поїхала в світ від безвиході» (2.08.2017), «Дає Бог дитинку — дає і на дитинку» (9.08.2017).

Вітаємо переможців та просимо зголоситися за номером телефону 25-26-28 — грошові премії та дипломи чекають на них!

А конкурс «Жіночі історії» традиційно продовжується. Аби взяти в ньому участь, надішліть на адресу редакції чи на електронну адресу kostlilia@gmail.com свою розповідь про долю жінки. Підсумки підіб’ємо за рік. Успіхів!

Ліля КОСТИШИН,

ведуча «Калини».

Фото з вільних джерел