Більшість із тих, хто взяв участь в останній традиційній гарячій лінії Тернопільської ОДПІ, цікавилася роботою Центру обслуговування платників. Хто ж міг якнайкраще розповісти про його діяльність, як не начальник відділу організації роботи Центру обслуговування платників та надання адміністративних послуг Василь КАРПА:

— Влаштувалася бухгалтером на фірму. Звісно, виявила бажання ознайомитися з податковою звітністю, окремими реєстраційними документами за попередні роки. Скажімо, з тією ж інформацією про наявність банківських рахунків. Однак зробити цього не вдалося. Тож, знаючи, що податкова формує всю інформацію щодо платників, цікавлюся, чи може ваш центр надати для ознайомлення справу оподаткування нашої фірми?

— Справді, відповідно до Податкового кодексу України, інформація, що збирає, використовує та формує податкова інспекція для обліку платників, уноситься до інформаційних баз даних. Взяття на облік здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводять державні реєстратори, та процедур узяття їх на податковий облік.

Тобто згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», усі відомості про юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи та фізичних осіб-підприємців, які включені до ЄДР, державний реєстратор надає податківцям у порядку інформаційної взаємодії. Водночас дані про взяття на облік юридичних осіб та підприємців як платників податків і зборів та як платників єдиного внеску з контролюючих органів передають до ЄДР у день взяття на облік та оприлюднюють на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України і на офіційному порталі ДФС України. Так само банки та інші фінансові установи в день відкриття чи закриття рахунку платника податків в електронному вигляді подають про це відомості на адресу інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

Щодо облікової справи платника, яка вас зацікавила, то її реєстраційна частина містить лише паперові документи, які надходять до податкової інспекції з питань обліку платника податків. Без жодних електронних документів. Кожна справа має опис. Причому документи, що є в реєстраційній частині, можуть містити персональні дані третіх осіб — засновників, керівників чи інших пов’язаних осіб.

Уповноваженій особі платника за її зверненням може бути надано для ознайомлення опис документів, що зберігаються в реєстраційній частині облікової справи. Питання ж про можливість видачі чи відмови у видачі з реєстраційної частини копій конкретних документів розглядає керівник податкової інспекції з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Урахувавши сказане, пораджу вам для отримання повних і актуальних даних скористатися особистою (приватною) частиною Електронного кабінету платника. Вона містить інформацію як про облікові дані платника, так і про подання звітності.

— На початку жовтня маю здати першу декларацію платника єдиного податку третьої групи. Поки що на паперових бланках. Зможу на другому примірнику отримати підтвердження про здачу?

— Звичайно. Пунктом 4.9 методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків визначено: за відсутності зауважень до оформлення податкової звітності інспектори реєструють її датою фактичного отримання і вона вважається прийнятою. Цей факт засвідчують відмітки: штамп, дата реєстрації документа та реєстраційний номер. На примірнику, що залишається в платника, за його бажанням проставляється штамп «Отримано».

— Для влаштування на держслужбу дружині потрібні довідки про власні та мої доходи. Вона зможе їх отримати в інспекції?

— І таку послугу в нашому центрі надають. Фізична особа, яка бажає отримати інформацію про свої доходи, повинна звернутися особисто або через уповноважену особу до податкової інспекції за своїм місцем проживання або за місцем отримання доходів та на підставі документа, що посвідчує особу, подати заяву. Якщо звертається уповноважена особа, то вона додає до заяви засвідчену нотаріально довіреність на такі дії та її копію, а також документ, що посвідчує її особу.

Нині також популярний варіант отримання інформації про суми виплачених доходів через електронний сервіс «Електронний кабінет платника» з використанням електронного цифрового підпису, який фізичній особі можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів. Останній також розміщений у Центрі обслуговування платників. Для отримання електронної інформації вам потрібно заповнити запропоновану форму запиту. Після його обробки до особистого електронного кабінету надійде спеціальне повідомлення, при натисканні на яке відкриються необхідні відомості. Їх можна переглянути, зберегти чи надрукувати.

Зверну також увагу на те, що запитувані відомості про доходи можна отримати поквартально за останні три роки. А відомості за останній звітний період, яким і є квартал, надаються через шістдесят днів після його закінчення.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ