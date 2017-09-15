Від сплати звільняються

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови їхньої передачі в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Податковим кодексом визначено, що до четвертої групи єдиного податку належать сіль господарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) чи земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування. В тому числі на умовах оренди. Кодексом передбачено, що підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру чи дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно із Земельним кодексом право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, а об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ