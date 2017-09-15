До Ворохти на змагання

Уже вп’яте Ворохта Івано-Франківської області прийматиме всеукраїнські змагання збірних сільських і селищних рад «Краще спортивне село України». Цьогорічні старти відбудуться з 21 по 24 вересня.

За три змагальні дні найкращі сільські фізкультурники з усіх куточків нашої держави на місцевій спортивній базі «Україна» визначать найсильніших у футзалі, волейболі, шахах, шашках, настільному тенісі, гирьовому спорті і перетягуванні канату. А також стануть учасниками феєричної церемонії відкриття, цікавої, з огляду на карпатський колорит, культурно-розважальної програми, підготовленої організаторами — профільним міністерством, Національним олімпійським комітетом України і всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством «Колос».

Оскільки торік згадані всеукраїнські старти не проводилися, а Тернопільське обласне ФСТ «Колос» через відсутність фінансування не мало змоги провести аналогічні змагання в 2017-му, честь нашого краю довірено захищати фізкультурникам з Іванкова Борщівського району на чолі із сільським старостою Василем Паламарем, які вибороли титул «Краще спортивне село Тернопільщини» 2016 року. В Скалаті, нагадаю, вони в надзвичайно напруженій та азартній боротьбі всього лиш на два бали випередили двох попередніх переможців — збірні Великих Гаїв Тернопільського і Вікторівки Козівського районів.

На фото: переможці обласних змагань «Краще спортивне село Тернопільщини» 2016 року — фізкультурники з Іванкова Борщівського району наприкінці цього тижня захищатимуть честь нашого краю під час всеукраїнських стартів у Ворохті Івано-Франківської області.

Фото автора