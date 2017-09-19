Зайво сплачене можна повернути

Метою декларування доходів фізичних осіб є не лише сплата до бюджету, а й повернення сум податку на доходи фізичних осіб, надміру сплаченого з їх заробітної плати в минулому 2016 році. Повернути частину податку, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, реалізувавши право на податкову знижку.

Податкова знижка, нагадали в Тернопільській ОДПІ, особливо корисна для студентів. Адже держава надає право компенсувати з бюджету частину витрачених коштів за навчання. Згідно з нормами Податкового кодексу до податкової знижки дозволяється включити витрачені суми коштів, сплачених на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

Окрім «студентської», існують і інші види знижок. На них можуть розраховувати ті платники, які сплачували відсотки за іпотечні кредити, страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, понесли витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, витрати у вигляді благодійних пожертвувань, витрати з переобладнання транспортних засобів, витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Для отримання знижки необхідно до кінця 2017 року подати до податкової інспекції за місцем реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік та мати документальне підтвердження понесених витрат.

Якщо платник податку до кінця цього року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2016 року — це право на наступні податкові роки не переноситься.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ