Нещодавно брат подарував мені частину квартири. Чи доведеться сплачувати податок на доходи?

Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України, зазначили в Тернопільській ОДПІ, подаровані платникові податку іншою фізичною особою об’єкти дарування оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини. За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення є її рідні брати та сестри, бабусі і дідусі, онуки.

Тож, коли брат подарував сестрі частину квартири, обов’язку сплати податку на доходи не виникає.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ