Завдяки старанням місцевої виконавчої влади і Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО юні легкоатлети із Зборівської районної ДЮСШ збагатилися міжнародним досвідом. Минулого вівторка, 19 вересня, взяли участь у міжнародних змаганнях серед юнаків і дівчат 2002 року та молодших, проведених у польському місті Седльце.

Наставникові наших земляків Володимирові Небельському не довелося червоніти за своїх підопічних. Двом найстарших із них не було рівних серед ровесниць у суперечці тринадцятилітніх. У забігові на 600 метрів першою фінішу дісталася Уляна Рава. А її подруга Андріана Антонюк не дозволила нікому себе випередити на дистанції 1000 метрів. Молодці і молодші за них на рік Марія Мочук зі Святославом Наконечним. Юнка виборола друге місце в бігу на 600 метрів, Святослав фінішував третім на 1000-метровому відрізку.

Нарешті Тетяна Лук’янська, якій тільки десять, продемонструвала непогані задатки спринтера. Причому двічі виборола «срібло» в суперечці зі старшими конкурентками. Спочатку фінішувала другою у вирішальному забігу на 100 метрів серед дівчат 2006 року народження. А в естафеті 4 по 100 метрів виступила на першому етапі, допомігши Андріані Антонюк, Христині Тихоліз і Уляні Раві стати срібними призерками серед дівчат 2004 року народження.

На фото: юні зборівські легкоатлети разом зі своїм тренером Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО